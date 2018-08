Stasera in tv: "Frammenti di un inganno" su Rai 2

Di Pietro Ferraro sabato 4 agosto 2018

Rai 2 stasera propone Frammenti di un inganno (The Stepchild), film drammatico del 2018 diretto da Roma Roth e interpretato da Lauren Holly, Sarah Fisher, Keenan Tracey, Paul Johansson e Al Sapienza.





Cast e personaggi

Lauren Holly: Beth

Paul Johansson: John

Sarah Fisher: Ashley

Keenan Tracey: Michael

John Ralston: Bill

Al Sapienza: Detective Pearson

Marni Van Dyk: Madre di Ashley

Laara Sadiq: Dr. Vaughn

Raven Dauda: Linda

Darrin Baker: Coroner

Brian Paul: Doran

Tammy-lynn Wilcox; Infermiera

Kevin Hanchard: Agente di polizia

Laura Hokstad: Receptionist





La trama

Dopo aver passato mesi in ospedale a riprendersi dalle ferite subite durante un'intrusione in casa, che ha causato la morte di suo padre, Ashley Bennett torna a casa tormentata da frammentari ricordi della notte dell'omicidio. Quando inizia a sospettare che il socio in affari di suo padre nasconda qualcosa, comincia ad indagare e coinvolge il suo fidanzato, Michael, per aiutarla a far luce sulla vicenda. Quando l'ex segretaria di suo padre scompare dopo aver chiesto di parlare con lei e viene a sapere che la moglie di John è morta in un insolito incidente, Ashley si convince che ci sia John dietro l'omicidio di suo padre e che la matrigna è in grave pericolo. Ma Ashley sta semplicemente soffrendo di stress post-traumatico o John è davvero un assassino a sangue freddo?





Curiosità