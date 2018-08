Stasera in tv: "Ride Along - Poliziotto in prova" su Italia 1

Di Pietro Ferraro domenica 5 agosto 2018

Italia 1 stasera propone "Ride Along - Poliziotto in prova", commedia d'azione del 2014 diretta da Tim Story e interpretata Ice Cube, Kevin Hart, John Leguizamo, Tika Sunmpter e Laurence Fishburne.





Cast e personaggi

Ice Cube: James Payton

Kevin Hart: Ben Barber

John Leguizamo: Santiago

Bruce McGill: Lt. Brooks

Tika Sumpter: Angela Payton

Bryan Callen: Miggs

Laurence Fishburne: Omar

Dragos Bucur: Marko

Jacob Latimore: Ramon

Jay Pharoah: Runflat



Doppiatori italiani

Simone Mori: James Payton

Nanni Baldini: Ben Barber

Fabrizio Vidale: Santiago

Dario Penne: Lt. Brooks

Myriam Catania: Angela Payton

Vittorio Guerrieri: Miggs

Massimo Corvo: Omar

Stefano Macchi: Marko

Francesco Venditti: Runflat





La trama

In Poliziotto In Prova - Ride Along, la guardia giurata dalla battuta sempre pronta

Ben Barber (Kevin Hart), appena ammesso all’Accademia di Polizia, affianca James Payton (Ice Cube), irascibile detective del Dipartimento di Polizia di Atlanta, per pattugliare le strade della città. Nel tentativo di dimostrare di non essere buono solo con le parole o con i videogiochi, Ben tenta tutte le carte a sua disposizione per convincere il suo futuro cognato ad acconsentire al matrimonio con la sorella (Tika Sunmpter). Da quella che avrebbe dovuta essere una semplice giornata di prova, Ben si trova incastrato nell’ultimo importante caso del detective Payton e costretto a vivere le più folli 24 ore della sua vita. Nel corso della notte, non solo arriveranno a incontrare il criminale più ricercato della città, ma Ben avrà un ruolo chiave nell’incastrare il boss...costringendo James a dover accettare il matrimonio con Angela.





Il nostro commento

Campione d'incassi a sorpresa del 2014, Ride Along - Poliziotto in prova è una godibile commedia d'azione poliziesca che punta tutto su due protagonisti ben affiatati, l'ingrugnito Ice Cube e il logorroico Kevin Hart, e naturalmente tutto il repertorio che ha fatto la fortuna del cosiddetto filone "buddy cop".

Il film diretto dal Tim Story del cinecomic I Fantastici 4 e della commedia Think Like A Man sembra una versione comica di Bad Boys con la riproposizione di dinamiche ed elementi già visti in film come Insieme per forza, altra comedy poliziesca con James Woods e Michael J. Fox (in quel caso l'aspirante poliziotto era un divo di Hollywood) e Showtime (il rude poliziotto veterano in quel caso era Robert De Niro).

"Ride Along - Poliziotto in prova" diverte senza guizzi di sorta, ma funziona come un ingranaggio ben oliato laddove ad esempio il Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero di Kevin Smith non funzionava altrettanto bene.





Curiosità



Il film ha fruito di un sequel dal titolo Un poliziotto ancora in prova (Ride Along 2), uscito nel 2016 sempre con la regia di Tim Story e con Ice Cube e Kevin Hart ancora protagonisti.



Originariamente il film era destinato ad avere Dwayne Johnson nel ruolo di James e Ryan Reynolds in quello di Ben.



Quando Ben minaccia James nella scena degli armamenti nel magazzino, dice che lo ucciderà con "la morte dei 1000 tagli" aka "Linghci", una forma di tortura ed esecuzione usata in Cina fino al 1905.



Ice Cube e Laurence Fishburne sono apparsi in precedenza in Boyz n the Hood - Strade violente (1991) e L'università dell'odio (1995).



Ben è considerato basso, ma in realta Kevin Hart è solo 11 centimetri più basso di Ice Cube.



Il magazzino nella scena della sparatoria è lo stesso visto nell'episodio "A" della serie tv The Walking Dead.



Un poster del videogioco Mass Effect 3 può essere visto in casa di Ben alla fine del film.



La suoneria del cellulare di Ben è la canzone usata da Nintendo in Super Mario Bros.



Il film costato 25 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 154.







La colonna sonora



Le musiche oritginali del film sono del compositore Christopher Lennertz (Think Like a Man, Come ammazzare il capo... e vivere felici, The Wedding Ringer, Baywatch).

(Think Like a Man, Come ammazzare il capo... e vivere felici, The Wedding Ringer, Baywatch).

La colonna sonora include i brani: "Poppin' Off" di Watch the Duck, "Let's Go" di Travis Barker feat. Yelawolf, Twista, Busta Rhymes & Lil Jon, "Pocket Full" di Envy, "How I Could Just Kill A Man" di Cypress Hill, "Call These Boys" di Estelle, Happy di C2C feat. Derek Martin.



TRACK LISTINGS:

1. Ride Along

2. Serbian Negotiations

3. Car Chase

4. Ben's First Ride Along

5. Police Academy Acceptance

6. Stranger Danger

7. Ben's Goodbyes

8. Crazy Cody

9. Ben Overhears the Prank

10. Strip Club Drama

11. Interrogating Jay

12. Drive to Warehouse

13. Warehouse Pt. 1

14. Warehouse Pt. 2

15. Warehouse Pt. 3

16. Ben to Hospital

17. Shootout

18. Omar at Angela's / James Was Wrong

19. Angela Held Hostage

20. Apartment Fight

21. Omar Shot