Stasera in tv: "Due madri per una figlia" su Rai 2

Di Pietro Ferraro domenica 5 agosto 2018

Rai 2 stasera propone Due madri per una figlia (Taken Back: Finding Haley), film thriller del 2012 diretto da Mark Jean e interpretato da Moira Kelly, Amanda Tapping e Kacey Rohl.





Cast e personaggi

Moira Kelly: Karen

Amanda Tapping: Susan

Kacey Rohl: Emma

David Cubitt: Dave

Nicole Oliver: Megan

Alexandra Perry: Haley

Dee Jay Jackson: Detective Tully

Max Chadburn: Alexis

Toby Levins: Tim

Chris Nowland: Guardia di sicurezza

Keith MacKechnie: Detective Scott

Frances Flanagan: Abigail

Makena Joy: Linden





La trama

Karen Turner (Moira Kelly) è una fotografa felicemente sposata con Tim (Toby Levins), la coppia ha una figlia di tre anni che hanno chiamato Haley. Un fatidico pomeriggio Karen mette Haley su una giostra e inizia a fotografarla, poi sposta la sua attenzione per fotografare qualcos'altro e quando torna a guardare la giostra, Haley è svanita nel nulla. Due anni dopo apprendiamo che Haley non è mai stata ritrovata e che Tim ha deciso che è ora di "andare avanti" e lasciare andare il dolore che circonda la perdita della loro figlia, ma Karen non l'ha dimenticata, ed è convinta che Haley sia ancora viva là fuori da qualche parte e non ha intenzione di rinunciare a sua figlia. Tim che a questo punto ha deciso di porre fine al matrimonio lascia la casa a Karen consigliandole di venderla, ma lei insiste sul fatto che la casa rimaga esattamente com'era quando Haley è scomparsa e che tutto deve essere al suo posto quando Haley verrà finalmente trovata e tornerà a casa. La disperazione di Karen diventata determinazione si trasforma ben prestto in ossessione, tanto che la donna arriva a terrorizzare una ragazzina credendo che sia sua figlia e finendo per essere denunciata alla polizia. Trascorrono altri dieci anni e apprendiamo che Karen è ancora convinta che Haley sia viva, e anche se si è trasferita dalla città di Atwater, in California, alla vicina Colwood, continua a tenere la casa ad Atwater come un santuario di Haley. Mentre sta lavorando come fotografa per la locale scuola superiore, Karen si lega ad una studentessa finendo per convincersi che la ragazza sia la sua perduta Haley. La studentessa si chiama Emma (Kacey Rohl) ed ha una madre, Susan (Amanda Tapping), che oltre ad essere sospettosamente iperprotettiva sembra nascondere qualcosa...

