Stasera in tv: "Amore a prima svista" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 5 agosto 2018

Rai 3 stasera propone Amore a prima svista (Shallow Hal), commedia del 2001 diretta dai fratelli Farrelly e interpretata da Gwyneth Paltrow e Jack Black.





Cast e personaggi

Gwyneth Paltrow: Rosemary Sciannone

Jack Black: Harold Larson

Jason Alexander: Mauricio Wilson

Joe Viterelli: Steve Sciannone

Rene Kirby: Walt

Bruce McGill: Reverendo Larson

Anthony Robbins: sé stesso

Susan Ward: Jill

Kyle Gass: Artie

Doppiatori italiani

Chiara Colizzi: Rosemary Sciannone

Nanni Baldini: Harold Larson

Franco Mannella: Mauricio Wilson

Vittorio Di Prima: Steve Sciannone

Massimo Rossi: Walt

Mario Cordova: Anthony Robbins

Roberta Pellini: Jill





La trama

Seguendo il consiglio del suo padre in punto di morte, Harold (Jack Black) punterà tutta la sua vita sentimentale a corteggiare solo donne fisicamente attraenti. Un giorno però Hal s'imbatte nel guru dell'auto-aiuto Tony Robbins, che lo ipnotizza donandogli la capacità di riconoscere e perseguire solo la bellezza interiore delle donne, un "trattamento" che ha le conseguenze di mostrare ad Harold la vera natura dietro la bellezza, che spesso è bruttezza e viceversa. Hal dopo aver cominciato a sperimentare la sua nuova visione del mondo e delle donne incontra Rosemary (Gwyneth Paltrow), una ragazza obesa che solo lui può vedere nella sua meravigliosa e affascinante interiorità. A quel punto in quella che sembra una relazione idilliaca s'intromette Mauricio (Jason Alexander), l'amico single e ugualmente superficiale di Harold, che scoperto il motivo del cambiamento tenta di far rinsavire l'amico spingendolo ad annullare l'ipnosi. Riuscirà la storia d'amore di Harold e Rosemary a sopravvivere ad un ritorno alla realtà?





Il nostro commento

I fratelli Farrelly reduci dal flop di Osmosis Jones, una comedy realizzata con un mix di animazione e live-action, tornano dietro la macchina da presa per Amore a prima svista, e stavolta fanno centro imbroccando protagonisti e storia con Jack Black al suo primo ruolo da protagonista affiancato dalla graziosa Gwyneth Paltrow; l'attrice per l'occasione si presta ad una trasformazione radicale che la rende un dolcissima ragazza obesa che diventa improbabile interesse amoroso per il superficiale personaggio di Black.

Siamo lontani dai fasti del cult Tutti pazzi per Mary e dalla demenzialità sfrenata di Scemo & più scemo e Kingpin, il "politicamente scorretto" marchio di fabbrica dei Farrelly in "Amore a prima svista" risulta piuttosto addomesticato in favore di un film meno votato all'eccesso e concepito per attirare un pubblico il più ampio possibile.

Il grottesco sfuma a favore di una storia d'amore alternativa e con una morale di fondo ben percettibile, non mancano gli affondi tipici dei due registi, ma alla fine il film diverte senza graffiare come potrebbe. "Amore a prima svista" si rivela una godibile commedia romantica sopra le righe, ma piuttosto blanda rispetto allo stile dei Farrelly, che si riproporranno in questa veste più convenzionale del consueto anche con il sucessivo Fratelli per la pelle con i fratelli siamesi Matt Damon e Greg Kinnear e L'amore in gioco, remake della commedia inglese Febbre a 90°.





Curiosità



Dopo essersi sottoposta al make-up speciale per la prima volta, Gwyneth Paltrow ha passato il resto della giornata a camminare in pubblico. Nessuno la riconobbe e lei usò la reazione della gente nei suoi confronti come una donna obesa per aiutarla a capire meglio il suo personaggio nel film.



Nell'edizione italiana del film il cognome di Rosemary è stato cambiato da un irlandese Shanahan ad un italoamericano Sciannone. Suo padre parla di conseguenza con un accento meridionale. Anche il nome del personaggio interpretato da Jack Black cambia da Hal a Harold.



Ironia della sorte Jack Black ha dovuto perdere peso per il ruolo di Harold.



Questo film è il primo ruolo da protagonista per Jack Black.



Quando Rosemary salta in piscina, l'enorme "splash" è stato creato da due ampi tubi (tra cui Gwyneth Paltrow ha dovuto immergersi) che hanno sparato flussi d'acqua ai suoi lati, simulando un enorme spruzzo d'acqua.



Il make-up speciale di Gwyneth Paltrow ha richiesto quattro ore per essere applicato.



Il casting di Joshua "Li'iBoy" Shintani è stato completamente casuale. Mentre era in vacanza alle Hawaii e visitava il posto in auto, Peter Farrelly passò davanti a Shintani che suonava il suo ukelele seduto davanti ad una biblioteca pubblica. Farrelly sapeva che Shintani sarebbe stato perfetto per un ruolo, così gli chiese di raggiungerlo a Los Angeles per un provino, dove Shintani fu immediatamente scelto.



Paltrow ha detto di essere rimasta molto sorpresa dal modo in cui le persone trattano le persone sovrappeso. In un'intervista Paltrow ha dichiarato: "Il primo giorno in cui ho provato la speciale tuta imbottita, ero al Tribeca Grand Hotel di New York e ho attraversato l'atrio. Era così triste, così inquietante, tutti gli occhi erano puntati su di me perché apparivo obesa".



Il milkshake al cioccolato che Gwyneth Paltrow beve nel montaggio degli appuntamenti è realizzato in CG.



Brooke Burns viene utilizzata sia per la versiona bella che brutta di Katrina grazie all'utilizzo di make-up protesico.



Nel film Rosemary non scoprirà mai che Hal è stato ipnotizzato.



Il film costato 40 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 141.







La colonna sonora



Le musiche orginali del film sono del compositore William Goodrum alla sua prima colonna sonora per il grande schermo. In seguito Goodrum musicherà anche alcuni episodi del'antologia Comic Movie e la commedia Ragazze da sballo.

alla sua prima colonna sonora per il grande schermo. In seguito Goodrum musicherà anche alcuni episodi del'antologia Comic Movie e la commedia Ragazze da sballo.

William Goodrum prima di Amore a prima svista aveva già collaborato con i fratelli Farrelly fornendo brani per le colonne sonore di Tutti pazzi per Mary, Kingpin e Scemo & più scemo.



La colonna sonora include brani di Sheryl Crow ("Members Only"), Jeff Beck ("Roy's Toy"), Lucinda Williams ("Lonely Girls"), Neil Young ("After the Gold Rush") e Ivy ("I Think of You).



TRACK LISTINGS:

1. Members Only - Sheryl Crow

2. Good Fortune - P.J. Harvey

3. Wall In Your Heart - Shelby Lynne

4. Sweet Mistakes - Ellis Paul

5. Afterlife - Rosey

6. Baby, Now That I've Found - The Foundations

7. This Is My World - Darius Rucker

8. Summer Days - Phoenix

9. After The Gold Rush - Neil Young

10. Lonely Girls - Lucinda Williams

11. Countryside - Randy Weeks

12. Going Going Gone - Palo Alto

13. Love Grows -Edison Lighthouse