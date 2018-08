The Batman: Matt Reeves esclude un adattamento di "Batman: Anno Uno"

Di Pietro Ferraro domenica 5 agosto 2018

Matt Reeves ha quasi terminato la sceneggiatura di "The Batman" che non sarà basata sul fumetto "Anno Uno" di Frank Miller.

Matt Reeves ha rivelato che The Batman non sarà un adattamento del fumetto "Batman: Anno Uno" aggiungendo anche che la prima stesura della sceneggiatura dovrebbe essere pronta in poche settimane. Gli aggiornamenti sul progetto "The Batman" di Reeves sono stati sporadici, ma non c'è ancora la conferma che Ben Affleck apparirà nel film e ogni settimana spuntano nuove voci contradditorie che lo vedono ancora pienamente coinvolto nel progetto, uscito dal progetto o coinvolto solo in parte.

Matt Reeves durante una recente intervista ha offerto alcuni aggiornamenti su "The Batman". Oltre alle voci su Ben Affleck, ci sono state anche voci secondo cui il film sarà basato sulla storia "Anno Uno" di Frank Miller che Reeves ha definito false. Il film prenderà invece elementi da tutte le storie a fumetti preferite di Reeves.

Non stiamo adattando nessun particolare fumetto, "Anno Uno" è uno dei tanti fumetti che amo, ma sicuramente non stiamo adattando "Anno Uno". Ovviamente non stiamo lavorando ad una storia di origine o una cosa del genere. Stiamo realizzando una storia interamente incentrata su Batman e cercando di raccontare una storia che sia emozionante e che parli davvero di lui, di come è il più grande detective del mondo e di tutte le cose che per me, da quando ero un bambino, mi hanno fatto amare Batman.

Quando sono stati chiesti a Reeves dettagli della storia, il regista non ha rivelato nulla, ma ha ribadito che la sua avventura in solitaria sarà una storia di Batman di stampo noir, elemento di cui si è parlato sin da quando Reeves ha preso in mano il progetto.

Ho già detto di voler realizzare una storia definitiva di Batman narrata con un approccio noir, in cui lui sta indagando su un caso particolare che ci porta nel mondo di Gotham. Ho fatto una full-immersion rivisitando tutti i miei fumetti preferiti da cui ho colto informazioni per osmosi. Non è una continuazione dei film di Nolan. Sto cercando di trovare un modo per farlo come qualcosa che per me rappresenti definitivamente Batman in un modo nuovo e interessante.

Per quanto riguarda Ben Affleck, Matt Reeves non ha detto nulla riguardo il suo coinvolgimento in "The Batman". Reeves insinua che la storia potrebbe svolgersi ovunque nell'universo DC e che la porta potrebbe essere aperta affinchè un altro attore prenda il ruolo. Fondamentalmente il regista è stato il più vago possibile. Molti credono che Reeves voglia tenere aperte entrambe le opzioni: lavorare con Affleck o con un nuovo attore.

Ci sono dei modi in cui tutto questo si collega alla DC, all'universo DC. Siamo un pezzetto di tanti pezzi quindi non voglio commentare questo se non per dire che mi concentro in modo molto specifico su questo aspetto del mondo DC.

Alla fine Matt Reeves ha rivelato di aver quasi completato la prima bozza di "The Batman", che la sceneggiatura in questo momento è la sua unica priorità e che una volta terminato l'incontro sarebbe tornato immdiatamente a casa per lavorarci sopra. Sembra che Reeves sia davvero entusiasta del progetto anche se i fan percespiscono davvero troppa incertezza intorno a questa nuova avventura del Cavaliere Oscuro.

