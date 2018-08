The Last Neanderthal per i fratelli Russo: Terry Notary alla regia

Di Federico Boni domenica 5 agosto 2018

Un film preistorico in live-action e motion capture prodotto dai fratelli Russo.

Joe e Anthony Russo, registi di Avengers: Infinity War, hanno messo le mani su The Last Neanderthal, dramma preistorico che arriverà in sala grazie alla loro società di produzione AGBO.

Secondo quanto riportato da Deadline, The Last Neanderthal si presenta come "un'epica avventura e al tempo stesso un potente dramma, una storia di sopravvivenza, vendetta e redenzione che attinge alle recenti scoperte per rappresentare un dettagliato racconto preistorico".

Il film sarà diretto da Terry Notary, qui al suo esordio da regista dopo aver lavorato come coordinatore degli stunt e della motion capture in film come Avatar, Tintin, Planet of the Apes e Lo Hobbit. Sua la sceneggiatura, scritta insieme a John Brancato (Terminator Salvation, The Game), per un film che verrà principalmente girato in motion capture. Notary ha già lavorato con Joe e Anthony Russo in Avengers: Infinity War, interpretando il malvagio Cull Obsidian.

