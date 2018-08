Stasera in tv: "Il Missionario" su Rete 4

lunedì 6 agosto 2018

Rete 4 stasera propone "Il Missionario", la commedia francese del 2009 diretta da Roger Delattre e interpretata da Jean-Marie Bigard, David Strajmayster, Aïssatou Thiam, Michel Chesneau e Sidney Wernicke.





Cast e personaggi

Jean-Marie Bigard: Mario

David Strajmayster: Patrick

Aïssatou Thiam: Nadine

Michel Chesneau: il sindaco

Sidney Wernicke: padre Philibert

Philippe Faure: il vescovo

Benjamin Feitelson: Roger

Jean-Gilles Barbier: André

Alaa Oumouzoune: Abdel

Lucie Lucas: Sarah

Liina Brunelle: una delle tre ragazze

Camille De Pazzis: una delle tre ragazze

Julia Molkhou: una delle tre ragazze

Arthur Chazal: Lucien

Jean Dell: Il comandante dei gendarmi

François Siener: Giancarlo

Doppiatori italiani

Rodolfo Bianchi: Mario

Vittorio Guerrieri: Patrick

Alessandra Cassioli: Nadine

Gaetano Varcasia: comandante

Enzo Avolio: sindaco

Stefano De Sando: Giancarlo

Manuel Meli: Lucien





La trama

Mario (Jean-Marie Bigard) ha scontato sette anni di prigione per una rapina in una gioielleria che gli ha fruttato una bella borsa colma di gioielli, che l’ex-galeotto ha ben nascosto nella cripta del defunto padre.

Una volta uscito di prigione con ben tre anni di anticipo grazie ad una provvidenziale riduzione della pena per buona condotta, ad attenderlo i suoi ex-complici pronti a reclamare la loro parte di bottino, ma Mario non è certo uno che la manda a dire e a suon di testate fa capire ai due che non è il momento più adatto per batter cassa, e che desidera prendersi un po' di tempo per riflettere e calcolare le nuove quote, che dovranno integrare i sette anni di prigione scontati in solitaria.

I due sembrano accettare loro malgrado la proposta, ma la casa in fiamme e l’esplosione della sua amata automobile faranno capire a Mario che è meglio cambiare aria, così l’uomo si rivolgerà a l’unico in grado di aiutarlo a nascondersi, il fratello e sacerdote Patrick (David Strajmayster).

Patrick ha l’idea di spedire il fratello in abito talare in un paesino di campagna dove un sacerdote suo amico di vecchia data lo ospiterà. All’arrivo di Mario però succede l’impensabile, il vecchio prete nel frattempo è deceduto e tutto il paesino scambia Mario per il suo sostituto. Così mentre Mario comincerà suo malgrado a predicare bene e razzolare male, in città il fratello recuperati i gioielli non resisterà al denaro facile, perdendo completamente il controllo e la via della fede.





Il nostro commento

Il Missionario è una produzione di Luc Bessonche stavolta ha scelto l'esordiente Roger Delattre per la regi, che sinceramente sembra alquanto lontano dalla qualità degli altri registi promossi sinora dal re dell’action d’oltralpe, infatti quel che si nota subito è un’impronta quasi televisiva della messinscena che si assesta ben presto sul convenzionale andante.

Detto ciò è indubbio che i novanta minuti scarsi del film scorrano piacevolmente e senza grosi intoppi, tra gag e situazioni paradossali che giocano sulla classica commedia degli equivoci, con ammiccamenti a pellicole come Non siamo angeli di Neal Jordan, ma soprattutto alla serie di film dedicati al coriaceo Don Camillo, la cui genesi cinematografica ha in parte origini francesi con un primo capitolo ad opera di Julien Duvivier e con protagonista il grande Fernandel.

In questo caso naturalmente il livello punta al ribasso, con una parodia un tantino rozza a tinte "crime", ma il massiccio ed efficace protagonista con fattezze da rugbista e testata facile, riesce nell’intento di strappare più di qualche risata, e il bucolico paesino della campagna francese accentua una vena nostalgica che ci riporta inevitabilmente con la memoria alla rustica Brescello, fatte naturalmente le dovute e doverose differenze.





Curiosità e colonna sonora