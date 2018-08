Guns Akimbo: prime immagini ufficiali della commedia d'azione con Daniel Radcliffe

Di Pietro Ferraro lunedì 6 agosto 2018

Guns Akimbo: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione di Jason Lei Howden con Daniel Radcliffe .

Disponibili una serie di foto dal set di Daniel Radcliffe in Guns Akimbo.

Alla regia di questa commedia d'azione, che ha recentemente terminato le riprese in Nuova Zelanda, troviamo Jason Lei Howden, nome noto ai fan del genere horror per l'efferato e irriverente gioiellino metal-splatter Deathgasm.

Il film presenta uno scontro all'ultimo sangue in tutta la città in cui il personaggio di Daniel Radcliffe si trova improvvisamente coinvolto. Deve salvare la sua ex ragazza dai suoi rapitori mentre scopre che la sua vita viene controllata da un oscuro movimento dei social media.

Altitude Films e Occupant Entertainment hanno portato Guns Akimbo a Cannes con il film che è stato venduto come una "estrema e adrenalinica commedia d'azione originale con reminiscenze di film come Kick-Ass o Deadpool".

Miles è un ragazzo normale con un lavoro misero che si strugge di desiderio per la sua ex ragazza Nova. La sua patetica esistenza va fuori controllo quando si iscrive in un oscuro sito Web che costringe estranei a gareggiare in battaglie in stile gladiatori nella propria città, trasmessi in live-stream in tutto il mondo per un pubblico affamato di violenza. Una gang segreta nota come Scisma seleziona i concorrenti. Miles è in grado di sottrarsi ad una inarrestabile macchina per uccidere, ma quando Nova viene rapita deve superare le sue paure per salvarla.

Il cast di "Guns Akimbo" è completato da Samara Weaving, Natasha Liu Bordizzo, Mark Rowley, Hanako Footman, Jacqueline Lee Geurts, Ken Thomas e J. David Hinze.

Il produttore Joe Neurauter di Occupant Entertainment ha parlato di Howden e del progetto.

Jason Lei Howden è un nuovo regista incredibilmente talentuoso, che con Guns Akimbo offre un film d'azione commerciale originale, fresco e che ci regala personaggi unici ed emozionanti. Ci siamo innamorati di Guns Akimbo nel momento in cui l'abbiamo letto.

Andy Mayson, co-amministratore delegato di Altitude Films, ha elogiato Howden e il casting di Daniel Radcliffe.

Jason è uno dei nuovi registi più stimolanti e originali e dal punto di vista estetico su piazza e con il casting perfetto di Daniel Radcliffe come nostro eroe, Guns Akimbo offrirà una nuova e innovativa esperienza action destinata ad entusiasmare il pubblico in tutto il mondo.

Daniel Radcliffe dopo l'esperienza con la saga di Harry Potter ha scelto una serie di progetti di nicchia, ma molto interessanti e originali vedi Horns e Swiss Army Man oltre ad interpretare il dramma Jungle basato su eventi reali che vi invitiamo a ripescare in home-video.







'Guns Akimbo': Comédia com Daniel Radcliffe ganha primeira imagem - https://t.co/psufp9Ocfp pic.twitter.com/uSmuKsihQT

— CinePOP (@cinepop) 4 agosto 2018



Nobody told me Edgar Wright is directing a Harry Potter film! #DanielRadcliffe#GunsAkimbo pic.twitter.com/n6uRTNGPYY — Kara Byrne (@Kara_Byrne_) 17 maggio 2018







Shoot Day 40 #gunsakimbo THAT’S A WRAP FOR GUNS AKIMBO!! Feeling privileged and honoured to have worked with such an amazing cast and crew. Talented, professional and just the best human beings. Thanks to everyone who helped make this dream a reality. pic.twitter.com/omo93JYRq1

— 𝔍𝔞𝔰𝔬𝔫 𝔏𝔢𝔦 ℌ𝔬𝔴𝔡𝔢𝔫 (@JasonLeiHowden) 7 luglio 2018



Today is the last Shooting day of Guns Akimbo 🤘🤘 pic.twitter.com/wcsY9ZKVoj — Danielradcliffesupportgermany (@Dansuppgermany) 6 luglio 2018







#gunsakimbo German crew photo! Sad we didn't get a NZ one. pic.twitter.com/tYGhh77lc3 — 𝔍𝔞𝔰𝔬𝔫 𝔏𝔢𝔦 ℌ𝔬𝔴𝔡𝔢𝔫 (@JasonLeiHowden) 18 luglio 2018

Fonte: Bloody Disgusting