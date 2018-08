New York Academy – Freedance: trailer italiano e poster del sequel "New York Academy 2"

Di Pietro Ferraro lunedì 6 agosto 2018

New York Academy – Freedance: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film musicale di Michael Damian nei cinema italiani dal 13 settembre 2018.

Il 13 settembre arriva nelle sale italiane, distribuito da Videa, New York Academy – Freedance, nuovo dance-movie diretto da Michael Damian e sequel di New York Academy.





Zander Raines (Thomas Doherty), un affascinante e passionale giovane coreografo, innesca inconsapevolmente la gelosia del pianista Charlie (Harry Jarvis), quando sceglie la straordinaria ballerina contemporanea Barlow (Juliet Doherty) come musa ispiratrice del suo nuovo spettacolo di Broadway: Free Dance.

In "New York Academy – Freedance", troveremo personaggi completamente nuovi e una storia ancor più entusiasmante: giovani artisti che, per realizzare i loro sogni, sono disposti a tutto, anche a sacrificare l’amore…

Passione, amicizia, amori e tradimenti prendono vita con le coreografie del premio Emmy, Tyce Diorio. Straordinari gli attori, la Star Disney Thomas Doherty (Descendants 2) Harry Jarvis (Spaceship), Juliet Doherty (On Pointe) e Jane Seymour (Agente 007 – Vivi e lascia morire). il cast è completato da Ace Bhatti, Giulia Nahmany, Kika Markham, Giulia Nahmany, Nigel Lythgoe, Manuel Pacific e Christopher Landry.

"New York Academy – Freedance" porta in sala un’energia pazzesca tra musica d’avanguardia e balli spettacolari, con oltre 60 ballerini da Londra, Parigi e New York per un film che rinnova il successo di Step Up e "New York Academy".