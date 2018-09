New York Academy – Freedance: nuova clip in esclusiva per Cineblog

Di Pietro Ferraro mercoledì 12 settembre 2018

New York Academy – Freedance: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film musicale di Michael Damian nei cinema italiani dal 13 settembre 2018.

Il 13 settembre approda nelle sale italiane New York Academy – Freedance, il dance-movie con protagonista la star Disney Thomas Doherty (Descendants 2 & 3).

Videa propone una nuova clip in italiano e in esclusiva per Cineblog con una scena del film che segue Zander Raines (Thomas Doherty), un affascinante e passionale giovane coreografo che innesca inconsapevolmente la gelosia del pianista Charlie (Harry Jarvis), quando sceglie la straordinaria ballerina contemporanea Barlow (Juliet Doherty) come musa ispiratrice del suo nuovo spettacolo di "Broadway: Free Dance".

Il film dispone di coreografie con oltre 60 ballerini da Londra, Parigi e New York e di un cameo dell'ex ballerino e coreografo Nigel Lythgoe, conosciuto per il suo lavoro nel produrre Pop Idol e American Idol e come creatore, produttore esecutivo e giudice regolare di So You Think You Can Dance.

Ci è piaciuto avere Nigel per questo cameo. Ci siamo divertiti molto ed è bravo! Non sapevo che avesse studiato recitazione per anni. È molto naturale davanti alla cinepresa e ha fatto tanto per la danza. Michael Damian - Co-regista

Nel film sono presenti numerosi stili di danza e quindi sono stati necessari diversi coreografi per portare a compimento il progetto. A dirigere la squadra è stato il vincitore agli Emmy Tyce Diorio (So You Think You Can Dance).

Abbiamo anche avuto Myles Thatcher del San Francisco Ballet, un giovane e straordinario coreografo che sta facendo cose fenomenali a livello internazionale e ha vinto numerosi premi. E abbiamo Phillip Chbeeb con il suo dinamico hip-hop – ed anche lui balla nel film, è incredibile. E anche Nakul Dev Mahajan (So You Think You Dance) che ha creato un autentico numero di Bollywood che è un puro concentrato di energia. Michael Damian - Co-regista





