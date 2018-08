Space Jam 2, Justin Lin ha abbandonato la regia

Di Federico Boni lunedì 6 agosto 2018

Space Jam 2 riprende quota. Con un nuovo regista.

Colpo di scena in casa Warner Bros. Due anni dopo l'annuncio che sarebbe stato Justin Lin a dirigere Space Jam 2, con protagonista la star NBA Lebron James, tutto è cambiato.

Secondo quanto riportato da The Wrap, infatti, Lin avrebbe abbandonato il progetto, con il 36enne Terence Nance, nel 2012 premiato al Sundance con An Oversimplification of Her Beauty, al suo posto. In cabina di sceneggiatura, invece, spazio ad Andrew Dodge, già al lavoro sul 3° capitolo delle Tartarughe Ninja.

LeBron James, che parteciperà al progetto anche in qualità di produttore, farà suo il ruolo da protagonista nel 1996 affidato ad un altro campionissimo NBA, ovvero Michael Jordan, all'epoca chiamato a giocare al fianco dei Looney Tunes per sconfiggere gli invasori alieni. Diventato un classico, il film incassò ben 230,418,342 dollari in tutto il mondo.