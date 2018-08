Stanlio e Ollio: nuova statua Sideshow di Stan Laurel & Oliver Hardy

Di Pietro Ferraro lunedì 6 agosto 2018

Sideshow e Infinity Statue annunciano una nuova statua diorama di Stanlio e Ollio.

Recentemente vi abbiamo proposto una prima immagine ufficiale di Steve Coogan e John C. Reilly nei panni di Stanlio e Ollio nel biopic Stan & Ollie, film che il 21 ottobre fruirà di un'anteprima in Inghilterra dove chiuderà la 62esima edizione del London Film Festival.

Stanlio e Ollio: prima immagine ufficiale, trama e poster del biopic 'Stan & Ollie' Steve Coogan e John C. Reilly sono Stanlio e Ollio in ujn biopic scritto dallo sceneggiatore candidato all'Oscar per "Philomena".

Sulla scia di quella foto arriva l'annuncio di una nuova statua in versione diorama realizzata da Sideshow e Infinity Statue, che ritrae l'iconico duo comico in una tra le gag più famose che li hanno visti coinvolti sullo schermo. Nel diorama rappresentati con splendidi dettagli Ollio nei guai (come sempre) e Stanlio goffamente pentito del grande danno.

I dettagli di questa nuova statua, prodotta in edizione limitata a 400 unità, rendono la scena incredibilmente reale, dinamica e naturalmente comica. Questa rappresentazione del loro mondo in bianco e nero della coppia trasmette gioia e divertimento.

La statua che misura 36,5 cm in altezza, 22,8 cm di larghezza per un peso che sfiora i 3,00 kg è disponibile in preordine sul sito Sideshowtoys.

Prima di lavorare in coppia Laurel aveva lavorato in 50 produzioni, Hardy in 250. Durante la loro carriera, durata dal 1921 al 1951, i due hanno interpretato 106 film.

Fonte: Sideshow