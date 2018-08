Venezia 2018, Driven di Nick Hamm film di chiusura

Di Federico Boni lunedì 6 agosto 2018

Venezia 75 ha annunciato il suo film di chiusura.

Venezia 2018: tutti i film in Selezione Ufficiale Nel corso della conferenza stampa tenutasi a Roma, il direttore Alberto Barbera ha annunciato ufficialmente il programma della prossima Mostra del Cinema di Venezia Sarà Driven di Nick Hamm, regista de Il viaggio - The Journey e di Killing Bono, il film di chiusura, fuori concorso, della 75. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta.

Driven sarà proiettato in prima mondiale sabato 8 settembre, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, pochi minuti prima della cerimonia di premiazione. Ispirato a fatti veri, Driven è uno sguardo perfidamente comico su un’amicizia finita male. Ambientato nell’opulenta California dei primi anni ’80, il film segue la fulminea ascesa di John DeLorean, e della sua iconica DeLorean Motor Company, attraverso la sua amicizia con il simpatico ex detenuto, diventato informatore dell’FBI, Jim Hoffman.

Venezia 2018, Il Primo Uomo - First Man di Damien Chazelle apre la Mostra del Cinema Due anni dopo il boom di La La Land, Damien Chazelle e Ryan Gosling tornano alla Mostra del Cinema di Venezia con Il Primo Uomo. Tratto da una sceneggiatura originale di Colin Bateman, il film ha come protagonisti Lee Pace nel ruolo dell’ingegnere motorista e designer John DeLorean; Jason Sudeikis in quello di Jim Hoffman, l’amico di DeLorean, ex detenuto diventato informatore dell’FBI; Judy Greer nei panni di Ellen, la tenace moglie di Hoffman, e Corey Stoll in quelli dell’ambizioso agente FBI Benedict Tissa.

Il regista di Driven, Nick Hamm, ha dichiarato: “Venezia è un festival entusiasmante con un pubblico incredibile. Sono insieme onorato e felice di essere nuovamente invitato a partecipare a questa pazza e incredibile avventura".



Questa la sinossi ufficiale: