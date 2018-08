Ammazzavampiri: il classico horror "Fright Night" prosegue in un nuovo fumetto ufficiale

A gennaio dello scorso anno i diritti di sfruttamento del franchise Ammazzavampiri sono tornati al regista Tom Holland e ora sappiamo qual'è stato il loro primo utilizzo, un sequel a fumetti del "Fright Night" originale.

Le avventure di Peter Vincent continuano nel fumetto "Fright Night: The Peter Vincent Chronicles", sequel diretto del film originale Ammazzavampiri del 1985. Basato su una storia di Tom Holland, sono disponibili online pagine dal primo numero e dettagli su una speciale deluxe edition che include extra da collezione, tra cui una replica del paletto ammazzavampiri autografata.

Fright Night 3: Tom Holland annuncia un sequel diretto del suo 'Ammazzavampiri' Dopo il reboot del 2011 il classico horror "Ammazzavampiri" avrà un nuovo sequel che tornerà alle origini

"Fright Night: The Peter Vincent Chronicles", numero 0, è un fumetto originale di 24 pagine basato su un racconto di Tom Holland che si concentrerà sulle avventure di Peter Vincent (originariamente interpretato da Roddy McDowall) subito dopo gli eventi del primo film, e funge da ponte per i futuri fumetti di "Fright Night".

Il fumetto è sceneggiato da Ben Meares (Hellraiser: Anthology, Grimm Tales of Terror) e illustrato da Riley Schmitz (Hellraiser: Anthology, Invisible Hands).

Il commento entusiasta di Tom Holland regista e sceneggiatore dell'originale "Ammazzavampiri".

È tutto ciò che avrei potuto desiderare. Una grande continuazione dell'originale. Roddy sarebbe orgoglioso di sapere che la sua creazione sta continuando il suo viaggio in uno stile così alto (e sanguinario). La storia di Ben Meares è vincente e le opere di Riley Schmitz catturano l'esperienza di Ammazzavampiri per i fan di oggi. La storia prosegue con The Peter Vincent Chronicles! "