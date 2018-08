Supergirl, arriva il film

Di Federico Boni lunedì 6 agosto 2018

Archiviato Man of Steel 2, in casa Warner/DC sono al lavoro sul primo film da solista di Supergirl.

Secondo quanto riportato da Deadline, Warner Bros e DC stanno sviluppando un film su Supergirl, cugina di Superman. Oren Uziel, già visto all'opera con Mortal Kombat, 22 Jump Street, The Cloverfield Paradox e Sonic, è al lavoro sulla sceneggiatura.

Lasciato in disparte Clark Kent, perché 5 lunghi anni sono passati da Man of Steel, e dimenticati sia Batman V Superman che la fallimentare Justice League, lo studios sarebbe pronto ad abbracciare la celebre supereroina, da 4 anni personaggio tv grazie all'omonima serie di Greg Berlanti / Andrew Kreisberg / Allison Adler per The CW. Ad indossarne la tutina Melissa Benoist. Difficile, se non impossibile, che la Benoist possa essere confermata anche per la versione cinematografica.

Al momento non è chiaro se Superman farà il suo ritorno in sala in coppia con Supergirl, ma Warner Bros e DC Entertainment sono alla ricerca di un nuovo modello per i film con Clark Kent. Henry Cavill ha fino ad oggi interpretato il 'nuovo' Superman, dopo Christopher Reeve e Brandon Routh.

L'inatteso boom di Wonder Woman, d'altronde, ha dimostrato che le donne con superpoteri fanno cassa. Man of Steel, Batman Vs Superman e Justice League sono costati complessivamente 800 milioni di dollari, lancio pubblicitario escluso, e hanno incassato 'solo' 2,1 miliardi di dollari in tutto il mondo. C'è da invertire la marcia in casa Warner, con The Joker di Todd Phillips, che vedrà Joaquin Phoenix interpretare l'iconico villain al fianco di Robert De Niro, a guidare la 'truppa' di novità DC. A seguire arriverà anche Birds of Prey, con Margot Robbie negli abiti di Harley Quinn, in attesa dei già girati Aquaman, Shazam e dell'imminente The Flash, con Ezra Miller, le cui riprese partiranno nel mese di febbraio.