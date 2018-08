Hustlers, Jennifer Lopez protagonista

Di Federico Boni lunedì 6 agosto 2018

Jennifer Lopez torna al cinema.

Secondo quanto riportato da Variety la candidata al Golden Globe Jennifer Lopez (Selena, Shades of Blue) reciterà in Hustlers, film di prossima uscita di Annapurna Pictures.

Il film è ispirato all'articolo "The Hustlers at Scores", scritto da Jessica Pressler per il New York Magazine. La storia 'alla Robin Hood' è assolutamente vera e ruota attorno ad un gruppo di ex dipendenti di strip club che si riunirono per far girare i tavoli verso i loro clienti di Wall Street. La Lopez sarà la stripper protagonista.

Scritto e diretto da Lorene Scafaria, il film sarà ambientato nella New York post crisi finanziaria ed esplorerà il prezzo che pagarono le ballerine che si affidarono alla clientela dei Lupi di Wall Street.

"Il film è uno sguardo empatico su donne e uomini, e sui nostri ruoli definiti in base al genere. Agli uomini hanno sempre detto che valgono la dimensione del loro conto in banca, alle donne è stato invece sempre detto che valgono la simmetria dei loro volti, dei loro corpi, della loro bellezza e questo è ciò su cui si basa questo film. Le regole del club sono le regole del mondo. E non c’è nessun’altra attrice che possa incarnare questo personaggio così crudo e dinamico e dalla profonda complessità, umanità e intelligenza come Jennifer Lopez".

Queste le parole della Scafaria, destinata a coprodurre insieme a Will Ferrell e Adam McKay, con la produzione esecutiva della Lopez.

