Passing, Rebecca Hall esordisce alla regia

Di Federico Boni lunedì 6 agosto 2018

Tre donne per portare in sala l'adattamento di Passing, romanzo di Nel Larsen.

35enne attrice inglese, Rebecca Hall farà il suo esordio alla regia con il dramma Passing, romanzo di Nel Larsen del 1929 edito in Italia da Sellerio.

Protagonista Clare, donna di colore che, per via della sua pelle insolitamente chiara, riesce a sposare un ricco commerciante razzista bianco. In questo paradosso, un poco alla volta la sua amica Irene, anch'essa di colore, intravvede tutte le contraddizioni e le illusioni della retorica dell'integrazione. L'amicizia tra le due degenera rapidamente in una inimicizia pericolosa.

Protagoniste della pellicola saranno Tessa Thompson e Ruth Negga, con Margot Hand e Oren Moverman produttori e Angela Robinson produttrice esecutiva.

Candidata ai Golden Globe come miglior attrice non protagonista grazie a Vicky Cristina Barcelona, la Hall si è fatta vedere in sala nel 2017 con Professor Marston and the Wonder Women di Angela Robinson.

Fonte: HollywoodReporter