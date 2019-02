Stasera in tv: "Una piccola impresa meridionale" su Canale 5

Di Pietro Ferraro venerdì 8 febbraio 2019

Canale 5 stasera propone "Una piccola impresa meridionale", film commedia del 2013 diretto da Rocco Papaleo e interpretato da Riccardo Scamarcio, Barbora Bobuľová, Sarah Felberbaum e Rocco Papaleo.

Cast e personaggi

Riccardo Scamarcio: Arturo

Barbora Bobuľová: Magnolia

Rocco Papaleo: don Costantino

Sarah Felberbaum: Valbona

Claudia Potenza: Rosa Maria

Giuliana Lojodice: Mamma Stella

Giovanni Esposito: Raffaele

Susy Del Giudice: Maddalena

Giorgio Colangeli: Emanuele

Giampiero Schiano: Jennifer

Mela Esposito: Mela





Trama e recensione

Un ex prete, don Costantino, viene confinato dalla madre, mamma Stella, in un vecchio faro dismesso, lontano da occhi indiscreti, per evitare che in paese sappiano che si è spretato. Mamma Stella, infatti, ha già un altro scandalo da affrontare: sua figlia Rosa Maria ha lasciato il marito, Arturo, ed è scappata con un misterioso amante.

Il vecchio faro in disuso, che appartiene alla famiglia di Costantino e che dovrebbe garantirgli un isolamento, invece, come un magnete, attira gente, trasformandosi via via in un refugium peccatorum. Dopo l’ex prete arriva una ex prostituta, Magnolia. Poi il cognato cornuto, Arturo. Infine una stravagante ditta di ristrutturazioni chiamata per riparare il tetto del faro.

Insomma, un gioco di rimandi e agnizioni, istruzioni e ristrutturazioni: i poli entro cui i protagonisti di questa storia disegneranno il loro futuro.

La piccola impresa meridionale, è nel miracolo che si compie: ristrutturando un vecchio faro, i suoi abitanti finiscono per ristrutturare se stessi. Sono i pezzi difettosi dei loro caratteri quelli che vanno sostituendo, limando spigolosità e accostando differenze, ognuno di loro compie un percorso di emancipazione, scavalcando la soglia del pregiudizio e delle proprie personali paure.

Il sentimento a volte trova fessure invisibili in cui infilarsi, proprio come la pioggia che filtra tra le crepe di un faro malandato, fino a gocciolarti sulla testa, svegliandoti dall’incuria in cui indugiavi.

La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Rocco Papaleo e Rita Marcotulli .

La colonna sonora include brani strumentali di Rita Marcotulli già premiata con il David di Donatello, il Nastro D’Argento e il Ciak D’Oro per le musiche di Basilicata Coast To Coast, canzoni di Rocco Papaleo, sorprendenti e inedite performance vocali di Riccardo Scamarcio e Barbara Bobulova e il brano "Dove cadono i fulmini" della cantautrice pugliese Erica Mou .

Alcuni tra i maggiori jazzisti italiani hanno contribuito alla registrazione dei brani, tra cui Luciano Biondini, Fabrizio Bosso, Riccardo Corso, Roberto Gatto, Nguyen-Le, Pericle Odierna, Alessandro Paternesi, Francesco Puglisi, Giovanni Tommaso e Arturo Valiante.



Sul sodalizio artistico con l’autrice delle musiche Papaleo racconta:



Dalle parti di Magliano Sabina in una via che si chiama vocabolo S.Vito andai a conoscere Rita Marcotulli che in precedenza mi aveva ammaliato di musica bellissima, note di confine, suonate sull’orlo, senza genere, pura sensualità. Il mio fu il viaggio di un sedotto, di un pellegrino verso il santuario. Le sue composizioni furono il dono più prezioso per il mio primo fortunato film, e lo resero più alto, lo slanciarono come fanno i tacchi per le belle donne. Così siamo diventati amici e abbiamo addirittura condiviso palchi e occasioni live. Questo secondo lavoro insieme e’ stato dunque più consapevole e quindi più difficile, meno istintivo, più ragionato e dal mio punto di vista più soddisfacente, perché è stato un approdo più faticoso e profondo, governato da una sintonia che raramente ho incontrato nella mia storia di uomo di provincia in cerca di fortune. Ho già detto che vivo per le note e la poesia, nella musica libera di Rita spesso sprofondo e trovo versi, così che si alimenta un dubbio: E’ la musica che commenta le immagini del film o sono le immagini che commentano la musica? Spero fortemente di non scoprirlo mai.

TRACK LISTINGS:

1. Una piccola impresa meridionale - Rita Marcotulli

2. Le sorelle - Rita Marcotulli

3. Una piccola impresa meridionale (Telefonata) - Rita Marcotulli

4. Sole spento (Versione film) - Barbara Bobulova

5. Torna a casa foca - Riccardo Scamarcio

6. Arturo - Rita Marcotull

7. Simil jarrett - Rita Marcotulli

8. Magnolia - Rita Marcotulli

9. La ditta - Rita Marcotull

10. Il padre - Rita Marcotulli

11. Il faro - Rita Marcotull

12. Madre - Rita Marcotulli

13. Costantino - Rita Marcotulli

14. Dove cadono i fulmini (Unplugged) - Erica Mou

15. Marcia tulla - Rita Marcotulli

16. Il mare - Rita Marcotull

17. Tradizionale slovacco - Barbara Bobulova

18. Spose - Rita Marcotulli

19. Una piccola impresa meridionale (Brass) - Rita Marcotulli

20. La mia parte imperfetta - Riccardo Scamarcio

21. Dove cadono i fulmini - Erica Mou

