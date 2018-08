Venom: nuova linea di supereroi e cattivi Marvel "venomizzati"

Di Pietro Ferraro martedì 7 agosto 2018

Venom compie 30 anni e Funko annuncia la nuova linea "Pop!" ispirata a supereroi e villain Marvel.

Venom quest'anno compie 30 anni e avrà il suo spin-off live-action, in uscita il 4 ottobre, con protagonista Tom Hardy. Per celebrare il 30° anniversario dell'iconico simbionte Marvel, Funko presenta la nuova serie di personaggi in vinile di Venom.

In questa nuova linea, Venom non ha preso solo il controllo di Eddie Brock, ma ha scelto come "ospiti" anche una manciata di supereroi e villain iconici che includono Black Panther, Hulk, Loki, Captain America, Iron Man, Ghost Rider con l'aggiunta di Cletus Kasady alias Carnage.





Da Funko: "In onore del trentesimo anniversario di Venom, i tuoi Supereroi e Cattivi preferiti vengono Venomizzati, ed è sicuro che l'universo non sarà più lo stesso.

La classica colorazione verde di Hulk indossa stralci del costume nero di Venom. Captain America riesce a mantenere il suo consueto schema di colori rosso, bianco e blu anche come Venom, mentre Iron Man si accinge a volare con la classica armatura divenuta interamente nera.

Black Panther e Venom fanno un sorprendente abbinamento "all black", mentre occupare il corpo demoniaco di Ghost Rider è una bella fatica per Venom, con il classico teschio fiammeggiante che resta ben visibile.

La linea include anche un Loki "venomizzato" con elmo, corna e staffa che restano del consueto color oro, ma è chiaro che il "Dio dell'inganno" sia un ospite particolarmente gradito al simbionte. La linea si chiude con la minacciosa figure rossa e nera di Carnage munita di un'ascia per mano.

