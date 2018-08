Guardiani della Galassia 3, Dave Bautista minaccia di andarsene se non verrà usato lo script di James Gunn

Di Federico Boni martedì 7 agosto 2018

Il 'caso' James Gunn continua a far rumore.

Guardians of the Galaxy Vol. 3, James Gunn licenziato per dei vecchi tweet A pochi mesi dal via alle riprese, la Disney/Marvel ha licenziato il regista James Gunn dal 'suo' Guardians of the Galaxy Vol. 3. Continua a far rumore, ad Hollywood, l'incredibile licenziamento di James Gunn da parte della Disney/Marvel, a causa di alcuni tweet pubblicati anni e anni fa.

Dave Bautista, che interpreta Drax the Destroyer nel Marvel Cinematic Universe, ha pubblicamente preso le difese del regista/seneggiatore, annunciando che abbandonerà la saga se lo script di Gunn, perfettamente completato, non sarà utilizzato per girare Guardians of the Galaxy Vol. 3.

"Nessuno vuole difendere i suoi tweet, ma questa è stata una campagna diffamatoria nei confronti di un uomo buono. Ho parlato con Chris Pratt il giorno dopo quel che è successo, lui è un tipo religioso, quindi voleva del tempo per pregare e capire cosa fosse successo, ma ero molto più simile a: 'vaffanculo, questa è una stronzata'. James è una delle persone più gentili e rispettabili che abbia mai incontrato. Se la Marvel non usa quella sceneggiatura, allora chiederò loro di liberarmi dal mio contratto, di tagliarmi fuori".

Guardiani della Galassia 3: il cast pubblica una lettera aperta per sostenere James Gunn Lettera aperta doe cast di "Guardiani della Galassia Vol. 3" per un reintegro del regista James Gunn licenziato da Disney.

Una presa di posizione netta, quella rilasciata dall'ex wrestler a Short List, che obbliga lo studio a metterci la faccia e a dare chiarimenti in merito ad un licenziamento che i fan dei Guardiani della Galassia faticano ancora oggi a digerire. Tutto il cast del film, composto da Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Vin Diesel, Karen Gillan, Pom Klementieff, Michael Rooker e Sean Gunn, ha chiesto alla Disney di ripensarci, attraverso una lettera presto diventata virale, ma dallo studio nessun passo indietro.

Guardiani della Galassia vol. 3 sarebbe dovuto uscire nel 2020, ma è chiaro che la release potrebbe slittare, visto il caos esploso nell'ultimo mese.

Fonte: Comingsoon.net