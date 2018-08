Loro di Paolo Sorrentino in versione unica dal 13 settembre al cinema

Di Federico Boni martedì 7 agosto 2018

Loro di Paolo Sorrentino torna al cinema ma in versione unica. Basta capitoli.

Loro 1: recensione del film di Paolo Sorrentino Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak e Fabrizio Bentivoglio protagonisti dell'ultimo film di Paolo Sorrentino. Leggete la nostra recensione di Loro 1 Vinti 4 Nastri d'Argento e incassati complessivamente poco meno di 7 milioni di euro (4 con la prima parte, meno di 2.5 con la seconda), Loro di Paolo Sorrentino arriverà al cinema in un'unica versione il 13 settembre prossimo.

Svelato il poster, dal bianco accecante, dopo il nero della prima parte e il rosso della seconda, in attesa di rivedere la pellicola ai prossimi David di Donatello.

Loro 2 di Paolo Sorrentino: Recensione in Anteprima Paolo Sorrentino chiude il suo dittico berlusconiano con Loro 2, dal 10 maggio in sala.

100 minuti la prima parte e 104 la seconda, la versione unica non si limiterà ad 'unirle', bensì anche a tagliarle, con un montaggio unico di 145 minuti. Quest'ultima versione sbarcherà anche in America, al Toronto International Film Festival. Mattatore assoluto Toni Servillo negli abiti di Silvio Berlusconi, affiancato da Elena Sofia Ricci in quelli di Veronica Lario, Riccardo Scamarcio nei panni del procacciatore Sergio Morra e Kasia Smutniak in quelli dell'Ape Regina Kira. Al centro della trama, cosa ormai nota, l'ex capo di Governo e il circo di ambigui personaggi e fascinose giovani che gli ruotavano attorno tra il 2006 e il 2010.