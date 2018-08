Heretiks: trailer e poster del film horror con Michael Ironside e Clare Higgins

Di Pietro Ferraro martedì 7 agosto 2018

Heretiks: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Paul Hyett nei cinema americani dal 25 agosto 2018.

Paul Hyett regista di Howl, horror con licantropi ambientato su un treno, ha presentato al FrightFest di Londra in prima mondiale il suo nuovo film Heretiks, un horror sovrannaturale con Michael Ironside (Atto di forza), Clare Higgins (Hellraiser) e Hannah Arterton (Walking On Sunshine).

"Heretiks" è ambientato in Gran Bretagna nel 17° secolo e segue una giovane donna che, dopo essere stata salvata dall'esecuzione, scopre un nuovo male dentro di lei.

Il cast è completato da Rosie Day, Dilan Gwyn, Ciaran McMenamin, Ryan Oliva, Sian Breckin, Katie Sheridan, Grahame Fox, Petra Bryant, Ania Marson, Sarah Malin e Emily Tucker.

La trama ufficiale:



All'inizio del 17° secolo, la giovane e innocente Persefone viene falsamente accusata e processata per la sua vita. Il suo destino sembra segnato, tranne per il tempestivo intervento della misteriosa Reverenda madre che le offre non solo un rifugio, ma una speranza. La Reverenda Madre è la leader autoproclamata di un piccolo ritiro religioso, un Priorato isolato, dove le sue sorelle consacrate dedicano la loro vita al Signore e cercano l'espiazione per il loro passato. Ma all'arrivo, Persefone è tormentata da terrificanti visioni e si rende presto conto che non è la salvezza che attende, ma una battaglia per la sua stessa anima.

I produttori del film sono Marcia Do Vales per la spagnola EnMar Productions e Michael Riley per la britannica Sterling Pictures. Il produttore esecutivo è Lyndon Baldock per Templeheart Films.

La sceneggiatura di "Heretiks" è stata scritta dal regista Paul Hyett con Conal Palmer, i due avevano già collaborato per il thriller The Seasoning House.

Fonte: ScreenGeek