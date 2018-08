Birds of Prey, Maschera Nera villain

Di Federico Boni martedì 7 agosto 2018

Birds of Prey prende sempre più forma.

Birds of Prey, Maschera Nera villain Riprese imminenti per Birds of Prey, spin-off di Suicide Squad diretto da Cathy Yan. Sarà Maschera Nera, celebre boss di Gotham, il villain principale di Birds of Prey, spin-off al femminile di Suicide Squad con protagonista assoluta Margot Robbie, di nuovo negli abiti di Harley Quinn. Parola di The Wrap.

Comparso per la prima volta nel 1985, Roman Sionis è un supercriminale, tra i più grandi nemici di Batman nonché antagonista per eccellenza di Catwoman. Indossa sempre una maschera nera ed ha la malavita di Gotham in mano. Amico di infanzia di Bruce Wayne, passa al lato oscuro della forza uccidendo i propri genitori e mandando in rovina la loro azienda di cosmetici.

Diretto da Cathy Yan e sceneggiato da Christina Hodson, Birds of Prey non è altro che un gruppo di supereroine guardiane della città di New Gotham formato dalla Quinn, Oracolo, Batgirl, Catwoman, Cacciatrice, Poison Ivy e Canarino Nero.

Mai, fino ad oggi, Maschera Nera è comparso al cinema.