10 Minutes Gone, un nuovo action per Bruce Willis

Di Federico Boni martedì 7 agosto 2018

Un nuovo progetto per l'inaffondabile Bruce Willis.

In attesa del nuovo Die Hard, il 63enne Bruce Willis sarà il protagonista di 10 Minutes Gone, terzo progetto della Movie Pass Films dopo Gotti e The Row. Al fianco di Willis, secondo quanto riportato da Deadline, troveranno spazio Meadow Williams, Swen Temmel, Sergio Rizzuto e Tyler Jon Olson.

L'action thriller ruoterà attorno a "un uomo che perde dieci minuti della propria memoria dopo essere stato colpito da un proiettile vagante durante un colpo di banca andato male. Per riuscire a capire chi ha sabotato la rapina e preso i soldi, dovrà rimettere insieme i pezzi della memoria perduta. Il tutto mentre viene inseguito da un potente boss criminale (Willis) che vuole recuperare il suo denaro".

Randall Emmett e George Furla di MoviePass Films hanno precedentemente lavorato con Willis in film come Fire With Fire, The Prince, Vice, Extraction, Precious Cargo, Marauders, First Kill, Acts of Violence e l'imminente Reprisal. Molti di questi film non sono neanche mai usciti in sala.

Brian A. Miller (Vice, The Prince, Reprisal) dirigerà il film da una sceneggiatura di Kelvin Mao e Jeff Jingle.

Fonte: Comingsoon.net