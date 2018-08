The Good Nurse, Eddie Redmayne sarà l'assassino seriale Charlie Cullen - Jessica Chastain al suo fianco

Di Federico Boni martedì 7 agosto 2018

In cabina di regia il candidato all'Oscar Tobias Lindholm.

Secondo quanto riportato da Deadline, Jessica Chastain e Eddie Redmayne sono in trattative per recitare in The Good Nurse, thriller tratto dall'omonimo libro di Charles Graeber, qui sceneggiato da Krysty Wilson-Cairns.

Redmayne, premio Oscar per La Teoria del Tutto, indosserà gli abiti di Charlie Cullen, infermiere considerato tra i serial killer più prolifici della storia d'America. Chiamato "Angelo della morte", Cullen era un padre sposato che si credeva infermiere responsabile, se non fosse stato direttamente implicato nella morte di quasi 400 pazienti, in 16 anni distribuiti in nove ospedali tra il New Jersey e la Pennsylvania. Se Redmayne interpreterà Cullen, che è stato catturato da due ex detective della omicidi di Newark, la Chastain sarà l'infermiera che lavorò al fianco del folle assassino, rischiando il suo lavoro e la sicurezza della propria famiglia pur di riuscire a fermarlo.

Tobias Lindholm, regista danese nel 2016 candidato agli Oscar con Krigen, farà il suo debutto dietro la macchina da presa in lingua inglese.