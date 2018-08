Oscar, arriva una nuova categoria per i film più popolari

Di Federico Boni mercoledì 8 agosto 2018

Gli Oscar del 2020 si terranno ad inizio febbraio.

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato che la 92esima edizione degli Academy Awards andrà in onda il 9 febbraio 2020. Un anticipo di non poco conto, visto e considerato che la 91esima edizione è in programma per il 24 febbraio 2019, con le nomination annunciate il 22 gennaio.

Ma non sono finite qui le novità di giornata. L'Academy ha infatti annunciato che una nuova categoria dedicata agli 'straordinari risultati ottenuti dai film più popolari' è stata progettata, mentre la diretta tv, lo scorso anno arrivata alla durata di 3 ore e 53 minuti, sarà più breve, tanto da dover rientrare nelle tre ore. Inevitabile la diminuzione degli spazi pubblicitari. Non è invece chiaro quando questa nuova categoria ('Outstanding Popular Movie') diverrà realtà, ma i 'requisiti di idoneità e altri dettagli chiave saranno imminenti'. Una decisione molto discutibile, e facilmente criticabile, che di fatto potrebbe andare 'ghettizzare' i blockbuster campioni d'incassi in un'unica categoria, lasciando ai titoli d'autore/indipendenti la scena principale. Quella per il miglior film.

Il direttore della fotografia John Bailey è stato infine rieletto presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences dal Board of Governors. Bailey, qui al suo secondo mandato, è il primo direttore della fotografia a ricoprire la carica di Presidente dell'Academy. Tra i suoi film si ricordano Ordinary People, American Gigolo, The Big Chill, Groundhog Day, Good As Gets, The Anniversary Party, The Way Way Back e A Walk in the Woods.

Fonte: Comingsoon.net