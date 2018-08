Scotty Bowers, arriva il film sul gigolò dei divi hollywoodiani anni '50

Di Federico Boni mercoledì 8 agosto 2018

La Fox Searchlight porterà in sala l'incredibile vita di Scotty Bowers.

Fox Searchlight porterà in sala l'incredibile vita di Scotty Bowers, già diventata apprezzata documentario diretto da Matt Tyrnauer. Scotty and the Secret History of Hollywood, il titolo del doc, visto lo scorso anno alla Festa del Cinema di Roma.

Il film prenderà a piene mani dall'autobiografia scandalo di Bowers, “Full Service: My Adventures in Hollywood and the Secret Sex Lives of the Stars”, edita nel 2012 e in Italia purtroppo mai arrivata.

Nel 1946, dopo essere entrato nel Corpo dei Marines durante la Seconda Guerra Mondiale, Scotty Bowers arriva a Hollywood. Incredibilmente bello e simpatico, viene immediatamente notato da molte star, con le quali si incontra presso la stazione di servizio nella quale lavora. Scotty inizia ad avere rapporti sessuali con molti personaggi influenti del mondo del cinema, uomini o donne che fossero. Nel suo libro ha raccontato quali segreti nascondessero tra le lenzuola star del calibro di Cary Grant, Rock Hudson, il Duca e la Duchessa di Windsor, Katharine Hepburn, Spencer Tracy, Lana Turner, Ava Gardner e tanti altri ancora.

Al momento il film non ha registi e/o sceneggiatori collegati. Il doc di Tyrnauer, visto anche al Toronto International Film Festival, è uscito in una manciata di cinema d'America, incassando 83,196 dollsri. Bowers ha compiuto 95 anni a luglio.

Fonte: Variety