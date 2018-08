Stasera in tv: "Magic Mike XXL" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 9 agosto 2018

Canale 5 stasera propone "Magic Mike XXL", film commedia del 2015 diretto da Gregory Jacobs e interpretato da Channing Tatum, Matt Bomer, Joe Manganiello, Kevin Nash e Adam Rodríguez.





Cast e personaggi

Channing Tatum: Michael "Magic Mike" Lane

Matt Bomer: Ken

Joe Manganiello: "Birillone" Richie

Kevin Nash: Tarzan

Adam Rodríguez: Tito

Gabriel Iglesias: Tobias

Andie MacDowell: Nancy

Amber Heard: Zoe

Jada Pinkett Smith: Rome

Elizabeth Banks: Paris

Donald Glover: Andre

Stephen Boss: Malik

Michael Strahan: Augustus

Doppiatori italiani

Simone D'Andrea: Michael "Magic Mike" Lane

Marco Vivio: Ken

Massimo De Ambrosis: "Birillone" Richie

Fabrizio Pucci: Tarzan

Roberto Gammino: Tito

Nanni Baldini: Tobias

Emanuela Rossi: Nancy

Laura Romano: Rome

Eleonora De Angelis: Paris





Trama e recensione

Mike si è lasciato alle spalle la vita da spogliarellista ormai da tre anni. Anche gli altri “Re di Tampa” sono pronti a gettare la spugna. Ma vogliono farlo a modo loro: dando vita ad un ultimo, incandescente spettacolo a Myrtle Beach assieme al leggendario Magic Mike. Durante il viaggio, che passando per Jacksonville e Savannah li porterà sul palco della loro più attesa esibizione, consolideranno vecchie amicizie e ne faranno di nuove, impareranno nuove mosse e si scrolleranno di dosso il passato in modo sorprendente.

Magic Mike XXL: Recensione Gregory Jacobs sostituisce Steven Soderbergh alla regia di Magic Mike XXL





Curiosità



Il film è il sequel di Magic Mike del 2012.



Matthew McConaughey era in trattative per riprendere il ruolo del protagonista a Dallas per il sequel, ma i colloqui sono falliti per motivi finanziari. Secondo lo studio, dopo aver vinto il suo Oscar come miglior attore per Dallas Buyers Club, la richiesta di compenso di McConaughey era aumentata, che è una procedura tattica per un attore per capitalizzare il suo successo dopo aver appena vinto un Oscar. Ciò ha portato lo studio a scegliere di non riproporre il personaggio di McConaughey per il sequel.



Alex Pettyfer non è tornato per riprendere il suo ruolo di Adam, sembra che sul set dell'originale Magic Mike lui e Channing Tatum non andavano d'accordo.



Il ruolo di Jada Pinkett Smith era originariamente destinato a Jamie Foxx ma, con sua immensa sorpresa, Channing Tatum le ha chiesto di prendere il posto di Jamie all'ultimo momento.



Margot Robbie ha rifiutato il ruolo di Zoe poichè impegnmata a girare Focus - Niente è come sembra (2015). Il casting di Amber Heard è arrivato in seguito.



Un bacio tra Jada Pinkett Smith ed Elizabeth Banks è stato girato, ma non è stato inserito nel montaggio finale.



L'attore e ed ex bodybuilder Christian Boeving è apparso nel film, ma le sue scene sono state tagliate in post-produzione.



Le esibizioni del film sono a cura della coreografa Alison Faulk. Nel corso della sua carriera come ballerina, la Faulk si è esibita con artisti del calibro di Janet Jackson, P!NK, Justin Bieber, Britney Spears, LL Cool J, Miley Cyrus e Missy Elliot, solo per citarne alcuni. E' apparsa nei film Step Up 2, Street Dance Fighters, Honey 2, E Alla Fine Arriva Polly, American Beauty e Austin Powers: La Spia che ci provava. Come coreografa, Faulk ha lavorato con Madonna sul suo "MDNA World Tour" in veste di co-supervisor coreografa, con Britney Spears al suo "Femme Fatale Tour" e ha collaborato in diversi progetti con Jennifer Lopez, oltre che con Victoria Justice, Hayden Panettiere e i Lonely Island. I suoi crediti come coreografa cinematografica includono Magic Mike, B-Girl, L’Ultimo Padrino, Elektra Luxx e Go For It. La Faulk è un membro della crew di hip hop tutta al femminile, The Groovaloos ed è coinvolta nello spettacolo dal vivo basato su “Magic Mike” allestito a Las Vegas.



Il film costato 14 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 122.







La colonna sonora



Le musiche del film sono state affidate a Season Kent (music supervisor) e Jack Rayner (additional music).

(music supervisor) e (additional music).

La colonna sonora è costituita da brani R&B e pezzi hip hop tra cui "Pony" di Ginuwine (inclusa anche nel primo film). Incluse inoltre nel film e nell'album due canzoni interpretate dall'attore Matt Bomer (Ken), si tratta di cover di "Untitled (How Does It Feel)" di D'Angelo e "Heaven" di Bryan Adams. L'album contiene anche la hit "I Want It That Way" dei Backstreet Boys (che accompagna la coreografia mprovvisata da Joe Manganiello).



TRACK LISTINGS:

1. Pony- Ginuwine

2. Ain't There Something Money Can't Buy - Nick Waterhouse

3. I Want It That Way - Backstreet Boys

4. Freek'n You - Jodeci

5. Sex You - Bando Jonez

6. Feel It - Jacquees

7. Give It to the People - The Child Of Lov

8 Untitled (How Does It Feel) - Matt Bomer

9. Marry You - Donald Glover

10. Anywhere - 112

11. All the Time - Jeremih feat. Lil Wayne, Natasha Mosley

12. Cookie - R. Kelly

13. Gooey - Glass Animals

14. Heaven - Matt Bomer