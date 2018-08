Project X: Jackie Chan e la troupe salvati da una valanga di fango che si è abbattuta sul set

Di Pietro Ferraro giovedì 9 agosto 2018

L'attore Jackie Chan racconta del salvataggio della sua troupe da una valanga di fango che ha investito le location del suo nuovo film "Project X".

La star d'azione Jackie Chan ha rivelato che lui e il resto della troupe del film Project X sono stati salvati da una valanga di fango che avrebbe potuto mietere diverse vittime. Chan ha dichiarato che il tempo stava peggiorando progressivamente nel corso di alcuni giorni e ciò ha provocato l'enorme disastro naturale. Chan non ha rivelato dove si sta girando il film, ma si ritiene che le riprese si stiano svolgendo nella Cina sudoccidentale poiché la zona è stata colpita da tempeste e frane negli ultimi giorni.

Jackie Chan ha pubblicato un messaggio sul suo blog e Twitter cinese e altri social media che rivelano che lui e la troupe sono stati salvati dal set dopo che la valanga di fango ha investito alcuni dei camion e dei rimorchi della produzione. Chan dice che lui e la troupe si sono davvero spaventati perché l'evento è avvenuto molto rapidamente. Tuttavia la star dell'azione dice che tutti sono stati portati in salvo.

Oggi abbiamo iniziato a girare sul posto, il tempo è improvvisamente cambiato e la nostra troupe è rimasta intrappolata in una massiccia valanga di fango! Alcuni dei nostri camion di produzione sono rimasti bloccati nell'impetuoso fiume di fango. Fortunatamente, alcuni grossi camion sono arrivati in nostro soccorso e ci hanno aiutato a rimorchiare in sicurezza i nostri camion della produzione.

Jackie Chan ha colto l'occasione per ringraziare i soccorritori per aver aiutato il cast e la troupe di "Project X". Si è anche scusato per l'accaduto sottolineando che inizieranno a prestare maggiore attenzione al tempo da qui in avanti nel tentativo di mantenere l'ambiente di lavoro più sicuro. Sembra che le cose sarebbero andate male se l'equipaggio non avesse ricevuto aiuto.

Mi piacerebbe cogliere l'occasione per dire un sentito grazie a tutte le persone che sono venute ad aiutarci e dispiaciuto per tutti i membri della troupe che sono stati spaventati dalla valanga di fango. Il nostro team di produzione imparerà da questa esperienza; fare più attenzione alle condizioni meteorologiche, fare del nostro meglio per proteggere i membri della troupe e garantire che le condizioni di lavoro siano assolutamente sicure. Grazie a tutti per il vostro duro lavoro!

Questa non è la prima volta che Jackie Chan rimane coinvolto in un incidente sul set. Nel 2014, mentre lavorava alla commedia d'azione Skiptrace, il direttore della fotografia Chan Kwok-hung è annegato dopo che una barca che conteneva altri sette membri della toupe del film si è rovesciata al largo della costa dell'isola di Lantau a Hong Kong. Gli altri sette membri della troupe sono riusciti a mettersi in salvo.

Scripted di Arash Amel ("Grace of Monaco", "The Parsifal Mosaic"), il film è diretto da Scott Waugh ("Need for Speed").

John Cena si è recentemente unito a Jackie Chan nel cast di "Project X", ma non è chiaro se fosse sul set al momento dell'incidente. È stato annunciato recentemente che anche Amadeus Serafini si è unito al cast. Serafini interpreta un mercenario americano mentre Chan interpreta un contractor della sicurezza privata cinese che sta salvando alcuni operai petroliferi da una raffineria che è stata attaccata. Cena interpreta un marine nel film che fa squadra a Chan. "Project X" è scritto da Arash Amel ("Grace of Monaco", "Il mosaico di Parsifal") e diretto da Scott Waugh ("Need for Speed").

Chan ha recentemente interpretato un ruolo ad alto tasso drammatico in The Foreigner ed è collegato a diversi progetti in arrivo, sia in Asia che negli Stati Uniti tra cui i sequel Rush Hour 4 e Karate Kid 2. Chan è anche produttore esecutivo e protagonista de "The Knight of Shadows: Between Yin and Yang,”", titolo attualmente in fase di post-produzione.

Trovate altre immagini dell'incidente sul set sul blog ufficiale di Jackie Chan.

A few days ago, we started shooting on location. The weather suddenly changed and our crew were caught in a massive mudslide! A few of our production trucks were stuck in the river of rushing mud. Many of the crew became... https://t.co/7JS0PVHhsR — Jackie Chan (@EyeOfJackieChan) 6 agosto 2018

Fonte: Jackie Chan / Variety