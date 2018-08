Ben Schwartz sarà Sonic al cinema

Di Federico Boni giovedì 9 agosto 2018

Sonic the Hedgehog avrà la voce di Ben Schwartz.

36enne attore comico a stelle e strisce, Ben Schwartz presterà la propria voce a Sonic, per l'annunciato live-action Sonic the Hedgehog. A rivelare la notizia Variety.

Nel passato dell'attore serie come Parks and Recreation e House of Lies, l'animazione di DuckTales e sul grande schermo Turbo, The Walk e l'imminente Night School. Bin va così a raggiungere Jim Carrey, annunciato perfido dottor Robotnik, e James Marsden, nei panni dell'ufficiale di polizia Tom Wachowski, che aiuterà Sonic a sconfiggere il villain principale. Nel cast anche Tika Sumpter e Natasha Rothwell,

Il regista di Deadpool, Tim Miller, produrrà il tutto, con Jeff Fowler alla regia. Riprese iniziate la scorsa settimana, a Vancouver, con chiusura nel mese di settembre. Trama per ora sconosciuta, ma il titolo di produzione dovrebbe essere "Casino Night", chiaro richiamo ad un livello di Sonic 2.

Sonic the Hedgehog uscirà in sala il 15 novembre 2019.

Fonte: Comingsoon.net