Lo Squalo contiene un elemento chiave per un'omicidio irrisolto?

Di Pietro Ferraro giovedì 9 agosto 2018

Lo scrittore Joe Hill, figlio di Stephen King, è convinto che il film "Lo Squalo" di Steven Spielberg contenga un indizio su un bizzarro caso di omicidio irrisolto.

Lo Squalo di Steven Spielberg potrebbe davvero fornire un indizio su un bizzarro caso di omicidio irrisolto? Lo scrittore Joe Hill lo crede, poiché ha scoperto una potenziale prova nel classico cinematografico che potrebbe offrire un indizio su un delitto irrisolto che è rimasto un mistero per oltre quattro decenni. La donna in questione, conosciuta solo come la "ragazza delle dune", potrebbe benissimo apparire, anche se brevemente, nel film poco prima della sua prematura e tragica morte.

Joe Hill, figlio del leggendario scrittore horror Stephen King, ha sviluppato questa teoria per la prima volta nel 2015 tramite un post di Tumblr dedicato ad una proiezione de "Lo Squal"o organizzata per il 40° anniversario. Hill ha segnalato che a circa 54 minuti del film appare una comparsa che indossa una bandana blu e che corrisponde alla descrizione di una donna il cui corpo è stato ritrovato a Provincetown, nel Massachusetts, a circa 160 chilometri da dove è stato girato "Lo Squalo" nel luglio del 1974. Hill si rese conto delle fattezze della donna non identificata tramite un identikit pubblicato neò 2010. Dopo aver visto la comparsa nel film lo scrittore ha elaborato la sua teoria di cui ha parlato in una recente intervista.

Ho sentito dire che tutti quelli che si trovavano a Cape Cod nell'estate del 1974 appaiono nel film "Lo Squalo". Sono sicuro che è un'esagerazione, ma c'è un punto di partenza. Le persone sapevano che c'erano star del cinema su Martha's Vineyard e la possibilità che una persona si sia fermata sull'isola e compaia nel film non è irragionevole.

Le circostanze che circondano il caso della "ragazza delle dune" sono misteriose e raccapriccianti. Una ragazza adolescente ha individuato il corpo della donna non identificata mentre passeggiava con il suo cane. Il corpo era gravemente decomposto e bruciato dal sole. Le mani della donna erano state tagliate e non rinvenute, mentre il collo era quasi separato dal corpo. È stata trovata con indosso una bandana blu e un paio di jeans Wrangler, molto simili alla donna che Joe Hill ha notato nel film "Lo Squalo" alcuni anni fa.

Hill ha segnalato la sua scoperta al dipartimento di polizia di Provincetown, che sta ancora lavorando il caso e che ha risposto allo scrittore che si trattava di "una teoria interessante".

L'ho preso come un modo educato per dire: "E' qualcosa di abbastanza folle e inutile". Ma un altro tizio che ha lavorato al caso ha recentemente dichiarato: "Non si sa, ma le probabilità sono remote".

Hill è consapevole che si tratta di una teoria fragile e bizzarra, ma si è comunque fatto avanti per non lasciare nulla di intentato.

Due cose stupefacenti sono accadute a Cape Cod nell'estate del 1974. Una è che Steven Spielberg ha filmato "Lo Squalo", e che qualcuno ha ucciso questa donna tra le dune fuori da Provincetown e l'ha fatta franca.

L'identikit visto da Joe Hill e pubblicato dal Boston Globe è stato seguito dal libro "The Skeleton Crew: How Amateur Sleuths Are Solving America's Coldest Cases" della scrittrice Deborah Halber. Hill letto il libro ed è rimasto colpito dal caso della "ragazza delle dune". Non solo l'identità della donna non è mai stata scoperta, ma l'identità del killer rimane altrettanto misteriosa. È stato il fascino di Hill per il caso e il suo studio sull'identikit e in seguito rivedere nuovamente Lo Squalo nel 2015 che lo hanno portato a questa scoperta.

L'identikit della vittima e lo screenshot della comparsa nel film le potete vedere affiancate in un tweet a seguire.

There’s also an extra that was found dead due to blunt force trauma that’s never been identified. She’s known as The Lady of The Dunes. pic.twitter.com/ZUskVxTX8K — Creeples (@Shadow__Creeper) 8 agosto 2018

Fonte: The Washington Post