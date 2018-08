Mamma Mia 3, Amanda Seyfried dice 'sì, facciamolo'

Di Federico Boni giovedì 9 agosto 2018

Ma con quali canzoni degli ABBA? Questo è il dilemma.

Mamma mia - Ci risiamo: Recensione in Anteprima 10 anni dopo il boom del primo capitolo, tornano i protagonisti di Mamma Mia con un sequel/prequel nuovamente tutto centrato sulle canzoni degli ABBA. Se in Italia uscirà a settembre, nel resto del mondo ha già incassato 238,579,131 dollari, 94 dei quali solo in America. Mamma Mia: Ci Risiamo, sequel del fortunatissimo titolo originale nel 2008 capace d'incassare 609,841,637 dollari worldwide, potrebbe andare incontro ad un altro clamoroso capitolo.

Amanda Seyfried, che interpreta Sophie Sheridan nei due film, si è detta entusiasta dell'ipotesi Mamma Mia 3 nel corso di un'intervista radiofonica ("Oh sì, facciamolo!"), così come Lily James, che interpreta una giovane Donna Sheridan (Meryl Streep) nel capitolo 2: "Abbiamo ipotizzato un test del DNA. Finalmente scopriremo chi è il padre di Donna!". Persino Christine Baranski sarebbe pronta a tornare a Kalokairi, "perché è così divertente da girare", insieme a Pierce Brosnan, che ha semplicemente chiesto di "farlo il prima possibile", evitando magari di aspettare altri 10 anni.

Anche perché la Seyfried potrebbe nuovamente cambiare idea. Solo un mese fa l'attrice aveva etichettato come 'ridicola' l'ipotesi di un Mamma Mia 3 (fece altrettanto nel 2008), ma il problema principale potrebbe semplicemente sorgere dal punto di vista musicale. Perché l'archivio degli Abba è stato di fatto saccheggiato. A meno che non arrivi musica inedita...

Fonte: DigitalSpy