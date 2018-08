Slaughterhouse Rulez: primo trailer della commedia horror con Simon Pegg e Nick Frost

Di Pietro Ferraro giovedì 9 agosto 2018

Slaughterhouse Rulez: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia horror di Crispian Mills nei cinema inglesi dal 31 ottobre 2018.

Simon Pegg e Nick Frost tornano a recitare insieme in una nuova commedia horror dopo il cult L'alba dei morti dementi aka Shaun of the Dead di Edgar Wright, l'inossidabile duo comico torna protagonista in Slaughterhouse Rulez del regista e musicista rock Crispian Mills.

Slaughterhouse Rulez: nuovi dettagli sulla commedia horror con Simon Pegg e Nick Frost La nuova comedy-horror con Simon Pegg e Nick Frost "scatenerà un mostro sotterraneo".

"Slaughterhouse Rulez" è incentrato su un stimato collegio inglese gettato nel caos dopo che una voragine appare in un vicino sito di trivellazione e rilascia qualcosa di infernale. Asa Butterfield e Finn Cole interpretano un paio di studenti che collaborano con i loro insegnanti in una lotta per la sopravvivenza. Pegg e Michael Sheen interpretano due di questi insegnanti.





Benvenuto a Slaughterhouse, un collegio d'élite in cui ragazzi e ragazze sono allevati per il potere e la grandezza...e dove stanno per affrontare il test definitivo. Questo mondo antico e ordinato sta per essere scosso dalle fondamenta, letteralmente, quando un controverso sito di trivellazione su un pregiato bosco scolastico causa tremori sismici, una misteriosa voragine e scatena un orrore indicibile. Presto verrà stabilito un nuovo ordine gerarchico, in quanto alunni e insegnanti saranno intrappolati in una sanguinosa battaglia per la sopravvivenza...

Simon Pegg ha parlato del film in una recente intervista.

Sarà davvero divertente. È una specie di commedia horror. Mi è sembrata la cosa giusta per me e Nick come prima collaborazione con la Stolen Picture. Si tratta di una scuola privata nel Regno Unito che vende parti del suo terreno ad una compagnia di trivellazione, e la compagnia scatena un mostro sotterraneo che terrorizza la scuola. È una grande metafora per il Regno Unito che sta privatizzando le cose, ed è mescolato con un horror assurdo e approssimativo. Quindi è proprio l'ideale.

Mills ha scritto la sceneggiatura di "Slaughterhouse Rulez" con Henry Fitzherbert. Anche l'ultimo film del regista, A Fantastic Fear of Everything, è stato interpretato da Pegg. L'attore e Frost sono meglio conosciuti come i protagonisti della "Trilogia del Cornetto" di Wright che include "Shaun of the Dead", "Hot Fuzz" e "La Fine del Mondo".

"Slaughterhouse Rulez" debutta nelle sale del Regno Unito il 31 ottobre 2018.

Fonte: Bloody Disgusting