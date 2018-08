Silver and Black si sdoppiano: due film per la Sony

Di Federico Boni venerdì 10 agosto 2018

L'Universo Uomo Ragno della Sony si amplia sempre più.

Sorpresa in casa Sony. In attea di Venom si amplia sempre più l'Universo Spider-Man per lo studios, con l'annunciato Silver and Black, titolo con protagoniste Black Cat e Sliver Sable, che si sdoppierà.

Non più un unico film con entrambe le 'villain' bensì due pellicole. Una a testa. Questo perché la Sony è certa di far cassa con Venom, trainato da Tom Hardy. In produzione, cosa da non dimenticare, c'è anche Morbius il Vampiro Vivente, con Richard Wenk (Equalizer 2) da settimane al lavoro sulla sceneggiatura. Altri personaggi sono poi in fase di studio, ovvero e Silk, Nightwatch e Jackpot.

L'annunciata regista di Sliver & Black, Gina Prince-Bythewood, è probabile che possa mantenere un credito da produttrice per entrambi i nuovi titoli, ma non rimarrà alla regia e alla sceneggiatura di entrambi i progetti.

"Riteniamo che la storia e il materiale da cui attingere di Black Cat siano abbastanza per giustificare un suo unico film", ha dichiarato Sanford Panitch, presidente della Columbia Pictures.

Fonte: Comingsoon.net