47 Meters Down: The Next Chapter - primo trailer del sequel di "47 Metri"

Di Pietro Ferraro venerdì 10 agosto 2018

47 Metri 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror con squali di Johannes Roberts.

Un nuovo trend sta riportando gli squali protagonisti al cinema e dopo l'ottimo Paradise Beach - Dentro l'incubo (The Shallows) del 2016 e l'action-thriller Shark - Il primo squalo (The Meg) con Jason Statham attualmente nelle sale italiane, arriva via Collider un primo trailer di 47 Meters Down: The Next Chapter, il sequel dell'ansiogeno thriller-horror con squali 47 Metri.

"47 Meters Down: The Next Chapter", in precedenza conosciuto come 48 Meters Down, è diretto da Johannes Roberts che ha diretto l'originale "47 Metri" da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Ernest Riera. I dettagli del sequel sono scarsi in questo momento, ma i primi resoconti suggeriscono che il film sarà ambientato in Brasile e sarà incentrato su un nuovo gruppo di vacanzieri sfortunati alla ricerca di brividi sottomarini. L'originale "47 Metri" che ha visto protagonisti Mandy Moore, Claire Holt e Matthew Modine aveva la seguente trama:





Le giovani sorelle Kate e Lisa si recano in Messico per una vacanza piena di sole, divertimento e avventura. Lisa ha bisogno di un po' di persuasione quando Kate suggerisce di immergersi nelle acque infestate dagli squali. Al sicuro nella loro gabbia protettiva, le sorelle che cercano il brivido si ritrovano faccia a faccia con un gruppo di maestosi squali bianchi e le loro peggiori paure diventano presto realtà quando la gabbia si stacca dalla loro barca, facendole precipitare sul fondo dell'oceano con una riserva di ossigeno che ha le ore contate.

L'originale "47 Metri" in origine doveva uscire direttamente in DVD con il titolo The Deep. Appena 2 settimane prima le copie fisiche venissero inviate ai rivenditori (e dopo che ulteriori copie sono state inviate ai principali media per le recensioni) Freestyle Media ha deciso di acquisire il film con un esborso a sette cifre, lo ha rititolato "47 Meters Down" e ha deciso di dare al film una più che meritata uscita nelle sale. Il piano di Freestyle è stato ripagato, dato che il film ha incassato oltre 60 milioni di dollari da un budget di 5 milioni e mezzo.

Il regista Johannes Roberts è piuttosto avvezzo al genere horror, oltre a "47 metri" ha diretto l'horror sovrannaturale The Other Side of the Door nel 2016 e quest'anno il sequel The Strangers: Prey at Night. Il primo teaser di "47 Meters Down: The Next Chapter" annuncia il film per l'estate 2019.

