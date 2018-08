Kingsman 3, via alle riprese a gennaio con un primo spin-off

Di Federico Boni venerdì 10 agosto 2018

A inizio 2019 Matthew Vaughn chiuderà la trilogia di Kingsman, anticipando il primo spin-off ufficiale.

Kingsman - Il cerchio d'oro: Recensione in Anteprima A tre anni dal primo capitolo i Kingsman sbarcano in America, tra inattesi ritorni e inedite minacce. Un anno dopo i 410,902,662 dollari incassati dal 2° capitolo, il franchise Kingsman si appresta a tornare con un 3° capitolo, nuovamente scritto e diretto da Matthew Vaughn. Secondo quanto trapelato on line nelle ultime ore, Kingsman 3 chiuderebbe l'annunciata trilogia ma automaticamente spalancherebbe le porte ad un primo spin-off, intitolato Kingsman: The Great Game e ambientato negli anni '10 del secolo scorso, durante la prima guerra mondiale. Via alle riprese a gennaio, nel Regno Unito, probabilmente per entrambi i titoli, da girare contemporaneamente.

Due i nuovi personaggi principali. Uno di nome Conrad, giovane, furbo e affascinante figlio di un duca britannico che finisce nei Kingsman per servire la patria. L'altro sarà più maturo, con Ralph Fiennes papabile nome da abbracciare.

In lavorazione anche una serie televisiva dedicata agli Statesman, visti in The Golden Circle. Il primo film della saga, uscito nel 2015, ha incassato 414,351,546 dollari.

