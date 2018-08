Stasera in tv: "La mia bella famiglia italiana" su Rai 1

Di Pietro Ferraro sabato 11 agosto 2018

Rai 1 stasera propone "La mia bella famiglia italiana", film drammatico del 2014 diretto da Olaf Kreinsen e interpretato da Alessandro Preziosi, Tanja Wedhorn, Peppino Mazzotta e Karin Proia.





Cast e personaggi

Alessandro Preziosi: Paolo Sanseviero

Tanja Wedhorn: Martina

Peppino Mazzotta: Totò

Karin Proia: Gina Ranieri

Patrick Mölleken: Florian Sanseviero

Nunzia Schiano: Angelina

Nicola Rignanese: Vito Quaglietta

Michele Di Virgilio: Santo Pitagora

Elmar Gehlen: Schumy

Franco Paltera: zio Fefè

Chiara Paoli: Maria

Umberto Sardella: Sacerdote





La trama

Originario dell'Italia, Paolo Sanseviero (Alessandro Preziosi) è un professore di Bionica presso un'università tedesca ed è sul punto di diventare capo di un grande istituto di ricerca. Una volta rilassato e affascinante italiano, Paolo è ora un maniaco del lavoro tedesco stressato, che ha un rapporto più stretto con i suoi robot che con sua moglie. Martina (Tanja Wedhorn) si sente trascurata e la coppia naviga in una grave crisi coniugale. Inoltre, il figlio diciottenne Florian (Patrick Mölleken) ha appena deciso di abbandonare i piani universitari di suo padre per iniziare una carriera musicale. Nel mezzo di tutto ciò, Paolo riceve una chiamata da suo fratello Totò (Peppino Mazzotta) che gli rivela che la loro madre sta per morire. Paoo a quato punto torna in Puglia insieme alla moglie per dare l'ultimo saluto alla madre. Arrivati in Puglia, Paolo e Martina si rendono conto che la mamma è sana come un pesce, ma la famiglia ha dovuto trovare un modo per riportare Paolo in Italia dopo 20 anni perché hanno urgentemente bisogno della sua firma per vendere la loro piantagione di ulivi. Paolo insieme a Martina decide di rimanere un po' più a lungo in Italia per scoprire di cosa si tratta e come salvare i mezzi di sostentamento della famiglia. Paolo scopre dolorosamente che l'Italia non è la Germania, ma la stessa Italia da cui è scappato anni prima. In poco tempo però riscopre il suo "lato italiano" giocoso e aperto, che riporta la complicità scomparsa tra lui e Martina. Mentre riscopre se stesso e trova una via per dare una nuova chance al suo matrimonio, il passato torna prepotente e Paolo è costretto a confrontarsi con la vera e dolorosa ragione per cui è fuggito dall'Italia, e a decidere dove realmente il suo cuore vuole stare.





Curiosità