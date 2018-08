Rabid Grannies 2: trailer del sequel horror "Ravenshore"

Di Pietro Ferraro sabato 11 agosto 2018

Rabid Grannies 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel horror di Johan Vandewoestijne.

SGL Entertainment ha annunciato l'ucita di Rabid Grannies II: Ravenshore in Blu-ray, DVD e VOD nel 2019. L'originale Rabid Grannies è stato girato in Belgio nel 1988 ed è diventato uno dei tre film prodotti in Belgio più venduti di sempre. "Ravenshore" è un sequel ambientato 30 anni dopo gli eventi del primo film. Christopher rimasto l'unico erede della fortuna e del nome della famiglia diventa improvvisamente un uomo molto ricco. C'è solo una condizione per fruire della ricca eredità, Christopher deve prendersi cura delle tombe dei nonne per l'intera durata della sua vita.

Il film originale raccontava di Elizabeth e Victoria Remington, due signore anziane che vivono in un castello e sono molto ricche. Come ogni anno danno una festa di compleanno per i loro familiari. Ogni anno sono tutti presenti. Non perché a loro piacciono tanto le due nonnine, ma semplicemente perché vogliono assicurarsi di essere inclusi nel testamento. Una persona non è invitata, il cugino Christopher, la pecora nera della famiglia, in prigione per aver condotto una messa nera in un cimitero di Londra. Durante una di queste riunioni di famiglia, quando tutti sono a tavola, viene consegnato un pacco per le nonne. Il pacco contiene due demoni che si impossessano delle nonnine che si trasformano in orrendi mostri che cacciano i membri della famiglia.

Scritto, diretto e prodotto da Johan Vandewoestijne e interpretato da Ignace Paepe, "Rabid Grannies II: Ravenshore" sarà distribuito nel 2019 negli Stati Uniti e in Canada su Blu-ray, DVD e le migliori piattaforme VOD come Amazon Prime, Google Play, iTunes Movies e TV via cavo tramite SGL Entertainment, MVD visual e Premiere Digital.

Fonte: Bloody Disgusting