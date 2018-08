Dora l'esploratrice: prima immagine ufficiale di Isabela Moner nel film live-action

Di Pietro Ferraro sabato 11 agosto 2018

Disponibile via Instagram una prima occhiata al personaggio di Dora nel film live-action di Dora l'esploratrice in uscita l'anno prossimo. L'immagine mostra la protagonista del film, l'attrice diciassettenne Isabela Moner nei panni del personaggio protagonista della famosa serie tv d'animazione per bambini.

A condividere l'immagine è stata la stessa Isabela Moner, entusiasta di mostrare il suo nuovo look ai suoi follower su Instagram rivelando un look colorato e solare concepito un film per famiglie da manuale.

"Dora l'esploratrice" vede Isabela Moner (Transformers - L'ultimo cavaliere, Soldado, Instant Family) nel ruolo principale del film. Avendo passato la maggior parte della sua vita ad esplorare la giungla con i suoi genitori niente poteva preparare Dora all'avventura più pericolosa di sempre. Sempre pronta ad esplorare, Dora si ritrova rapidamente a guidare Boots (la sua migliore amica, una scimmia), Diego, e un gruppo di adolescenti in un'avventura live-action per salvare i suoi genitori e risolvere l'impossibile mistero dietro una perduta civiltà inca.

Oltre a Isabela Moner nei panni di Dora, il film includerà anche Micke Moreno nei panni di Diego e Adriana Barraza, nominata all'Oscar, nei panni di Abuella (la nonna di Dora). Il film è diretto da James Bobin, noto per aver diretto I Muppet, Muppets 2 - Ricercati e Alice attraverso lo specchio.

Il film live-action di Dora l'eploratrice uscirà nei cinema il 2 agosto 2019.

