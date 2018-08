Verotik: Glenn Danzig porterà i suoi fumetti horror al cinema

Di Pietro Ferraro domenica 12 agosto 2018

Glenn Danzig cantante della band heavy metal "Danzig" porterà i suoi fumetti horror "Verotik" al cinema.

Glenn Danzig, cantante delle band "Misfits" e "Danzig", ha firmato un accordo per portare i suoi fumetti horror Verotik sul grande schermo. Danzig vuole lavorare con Cleopatra Entertainment e scrivere, dirigere e realizzare una serie di film in stile antologia horror. Il cantante in questi nuovi film ha in programma di raccontare le vicende di tre singole persone e le loro storie. Danzig ha iniziato la serie "Verotik" nel 1994 dopo essere stato un appassionato collezionista di fumetti per tutta la sua vita. Le storie sono di solito di natura sessuale e, come la sua musica, si appoggiano ad un corposo elemento horror.

Glenn Danzig alla fine degli anni '70 fonda l'influente band horror punk "The Misfits", ma ha sempre coltivato il desiderio di pubblicare come artista di fumetti. Il cantante dovrà però attendere fino agli anni '90 per realizzare il suo sogno di gioventù esordendo come autore di fumetti con "Verotik".

"Verotik" è un neologismo formato dalla fusione delle parole "violence" ed "erotic". Nei fumetti di Danzig ci sono grossi barbari muscolosi e ragazze che impugnano spade e che non indossano quasi nulla. I fumetti sono stati ben accolti, specialmente tra gli artisti con cui Glenn Danzig ha lavorato nel corso degli anni. I famosi illustratori di fumetti Liam Sharp e Tim Vigil hanno entrambi contribuito alla serie "Verotik".

Uno dei fumetti della serie "Verotik", Grub Girl, è stato già adattato in un film hard con Brittney Skye ed Eva Angelina. Il film è stato diretto da Craven Moorehead che in seguito dirigerà per i Danzig anche il video musicale "Crawl Across Your Killing Floor". inoltre Glenn Gdansk sta lavorando ad un adattamento cinematografico di un altro fumetto "Verotik" dal titolo Ge Rouge che intende anche dirigere.

Fonte: Bloody Disgusting