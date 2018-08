I Simpson, I Griffin: confermati nuovi film in sviluppo alla Fox

Di Pietro Ferraro domenica 12 agosto 2018

Un nuovo film dei Simpson e un primo film dei Griffin sono in sviluppo, ma i progetti dipendono dal successo dell'accordo Disney e Fox.

Trattative per una fusione tra Disney e Fox sono ancora in corso e sulla scia di questo accordo in divenire è stato confermato che un nuovo film dei Simpson e un primo film dei Griffin sono attualmente in fase di sviluppo alla Fox.

L'aggiornamento sul nuovo film dei Simpson arriva Al Jean e David Silverman, rispettivamente sceneggiatore e regista del primo film dei Simpson. I due hanno ammesso che un sequel potrebbe accadere, ma che è nelle "primissime fasi". Dopo il successo del primo film Silverman ha sempre detto che ne avrebbe "voluto fare un altro" e sono oltre dieci anni che i fan sono in attesa di un sequel.

Il nuovo aggiornamento afferma che Fox è in un periodo di "incertezza", ma stanno attivamente rinnovando il loro dipartimento di animazione. Hanno portato a bordo un nuovo partner dopo che la partnership con DreamWorks Animation è scaduta e lo studio è stato acquisito da Comcast.

Da fonti interne arriva la notizia che lo studio cinematografico sta collaborando con lo studio televisivo della Fox per un adattamento cinematografico della serie animata Bob's Burgers, un secondo film in sviluppo dei Simpson e un film dei Griffin che mescolerebbe animazione e live-action. La fusione tra Disney e Fox sembra già un affare fatto, anche se non è ancora ufficiale.

I Simpson - Il Film è uscito 2007 e si è rivelato un campione d'incassi con 527 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Il film ha stabilito diversi record al botteghino nordamericano, incluso diventare il film di maggior incasso basato su una serie televisiva.

