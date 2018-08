Holmes and Watson: prima immagine ufficiale di Will Ferrell e John C. Reilly

E' disponibile via Entertainament Weekly una prima immagine ufficiale di Will Ferrell e John C. Reilly nel film Holmes and Watson. L'imminente commedia mistery mette in scena Ferrell e Reilly nei ruoli iconici di Sherlock Holmes e del Dr. John Watson, i due attori tornano a collaborare dopo Fratellastri a 40 anni e Ricky Bobby - La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno.

Alla regia di "Holmes and Watson" troviamo Etan Cohen, i cui crediti per la sceneggiatura includono Idiocracy, Tropic Thunder e Duri si diventa. Cohen è collegato al film dal 2008, all'epoca Ferrell doveva interpretare il ruolo di Watson mentre Sacha Baron Cohen il ruolo di Holmes.

Oltre a Will Ferrell e John C. Reilly, il cast di "Holmes and Watson" include anche Lauren Lapkus nei panni di Millie, che ha un ossessione per Holmes, Rob Brydon, Kelly Macdonald, Rebecca Hall, Ralph Fiennes e Hugh Laurie.

Il film uscirà nei cinema americani il 21 dicembre 2018.

