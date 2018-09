Holmes and Watson: primo trailer del film con Will Ferrell e John C. Reilly

Di Pietro Ferraro sabato 29 settembre 2018

Holmes and Watson: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Etan Cohen nei cinema italiani dal 21 dicembre 2018.

Disponibile online un primo trailer di Holmes & Watson. Will Ferrell e John C. Reilly tornano a far coppia sul grande schermo, a dieci anni da Fratellastri a 40 anni, nei panni di Sherlock Holmes e John Watson, gli iconici personaggi di Arthur Conan Doyle rivisitati in chiave comedy dopo la popolare nuova incarnazione di Robert Downey Jr. e Jude Law nei film di Guy Ritchie, e quella dell'acclamata serie televisiva Sherlock di Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. L'ultima versione comedy della coppia di detective risale al film Senza indizio del 1988 con protagonisti Michael Caine e Ben Kingsley.

Il cast di "Holmes & Watson" include anche Rebecca Hall, Rob Brydon, Kelly Macdonald e Ralph Fiennes, che interpreta il nefasto Professor Moriarty. Alla regia del film Etan Cohen, che in precedenza ha diretto la commedia Duri si diventa (Get Hard) con Kevin Hart e Will Ferrell.

"Holmes & Watson" uscirà nei cinema americani il 21 dicembre 2018.

Holmes and Watson: primo poster ufficiale del film con Will Ferrell e John C. Reilly

Dopo una prima immagine ufficiale di Will Ferrell e John C. Reilly in Holmes & Watson (la trovate scorrendo l'articolo), è disponibile un primo poster ufficiale della commedia che vede Ferrell nei panni di Sherlock Holmes e Reilly nel ruolo del Dr. John Watson.

In origine "Holmes & Watson" aveva Sacha Baron Cohen designato al ruolo di Sherlock Holmes con Will Ferrell nel ruolo del Dr. John Watson. Cohen ha poi lasciato il progetto con Ferrell che ha assunto il ruolo di Holmes e John C. Reilly salito a bordo per interpretare Watson. Il cast di "Holmes & Watson" è interpretato anche da Lauren Lapkus, Rob Brydon, Kelly Macdonald, Rebecca Hall, Ralph Fiennes e Hugh Laurie.

Terza collaborazione per Will Ferrell e John C. Reilly, che hanno recitato insieme anche in Fratellastri a 40 anni e Ricky Bobby - La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno, e seconda collaborazione tra Ferrell e il regista Etan Cohen dopo la commedia Duri si diventa. Reilly ha recentemente discusso la possibilità di un sequel di "Fratellastri a 40 anni" che secondo l'attore non si farà dato che l'idea di un sequel era stata già in presa in cosiderazioe subito dopo l'uscita del primo film. Mentre Ferrell è più ottimista su un Fratellastri a 40 anni 2, Reilly dice che al momento non ci sono piani per un sequel.

"Holmes & Watson" uscirà nei cinema americani il 21 dicembre 2018.



Holmes and Watson: prima immagine ufficiale di Will Ferrell e John C. Reilly

E' disponibile via Entertainament Weekly una prima immagine ufficiale di Will Ferrell e John C. Reilly nel film Holmes and Watson. L'imminente commedia mistery mette in scena Ferrell e Reilly nei ruoli iconici di Sherlock Holmes e del Dr. John Watson, i due attori tornano a collaborare dopo Fratellastri a 40 anni e Ricky Bobby - La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno.

Alla regia di "Holmes and Watson" troviamo Etan Cohen, i cui crediti per la sceneggiatura includono Idiocracy, Tropic Thunder e Duri si diventa. Cohen è collegato al film dal 2008, all'epoca Ferrell doveva interpretare il ruolo di Watson mentre Sacha Baron Cohen il ruolo di Holmes.

Oltre a Will Ferrell e John C. Reilly, il cast di "Holmes and Watson" include anche Lauren Lapkus nei panni di Millie, che ha un ossessione per Holmes, Rob Brydon, Kelly Macdonald, Rebecca Hall, Ralph Fiennes e Hugh Laurie.

Il film uscirà nei cinema americani il 21 dicembre 2018.







