Stasera in tv: "Il Commissario Claudius Zorn - L'innocenza Tradita" su Canale 5

Di Pietro Ferraro lunedì 13 agosto 2018

Canale 5 stasera propone "Il Commissario Claudius Zorn - L'innocenza Tradita", film tv tedesco del 2015 diretto da Mark Schlichter e interpretato da Stephan Luca, Axel Ranisch, Katharina Nesytowa e Alice Dwyer.

Cast e personaggi

Stephan Luca: Claudius Zorn

Axel Ranisch: Schröder

Katharina Nesytowa: Malina

Alice Dwyer: Pubblico Ministero Frieda Borck

Merlin Rose: Max Brandt

Saskia Rosendahl: Martha Haubold

Ben Münchow: Udo Kempf

Janosch Lencer: Eric Haubold

Christoph Grunert: Peter Brandt

Tom Quaas: Pastor Giese

Peter Sodann: Herr Kalze

Annekathrin Bürger: Frau Kalze





La trama

Un giovane ciclista viene ritrovato morto in una foresta, la sua testa è stata recisa con una fune tesa tra due alberi. Quando indagano sul suo ambiente, gli investigatori incontrano un gruppo ragazzi che vengono considerati dei potenziali soseptti, almeno fino a quanod anche loro finiscono nel mirino dell'assassino. Nel frattempo il pastore Giese viene colto in flagrante, sul suo computer vengono trovate foto di pornografia infantile, in cui i giovani coinvolti nel caso vengono ritratti da bambini, ma neanche il pastore Giese sembra coinvolto negli omicidi.





Curiosità