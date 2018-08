The Tax Collector: prima immagine ufficiale di Shia LaBeouf

Di Pietro Ferraro lunedì 13 agosto 2018

The Tax Collector: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller poliziesco di David Ayer.

Disponibile via twitter una prima immagine ufficiale di Shia LaBeouf in The Tax Collector, il nuovo film David Ayer (Suicide Squad, Fury). Il regista ha pubblicato un'immagine di uno Shia LaBeouf coperto di tatuaggi, seduto, con indosso dei pantaloncini, catene e occhiali da sole mentre fuma una sigaretta.

The Tax Collector è stato annunciato alla fine di giugno, ma da allora i dettagli sono stati scarsi. Il progetto è un thriller poliziesco scritto, prodotto e diretto da Ayer. Oltre a Shia LaBeouf, il film vede la partecipazione di Bobby Soto, Chelsea Rendon, Cinthya Carmona, Lana Parrilla, Gabriela Flores e George Lopez. Al momento non è chiaro se "The Tax Collector" abbia effettivamente iniziato le riprese, sebbene sia stato annunciato che le riprese si sarebbero svolte quest'estate nella zona di Los Angeles e dintorni.

In precedenza Shia LaBeouf e David Ayer hanno collaborato nel film di guerra Fury e il regista lo avrebbe voluto anche in Suicide Squad, ma quanto ha riferito LaBeouf lo studio non era interessato all'idea. I più recenti ruoli di LaBeouf in American Honey e Borg vs McEnroe sono stati elogiati dalla critica.

Shia LaBeouf sembra tornato in carreggiata dopo un periodo di abuso di alcol e arresti che hanno coinvolto insulti a sfondo razziale. Oltre che in "The Tax Collector", vedremo prossimamente Labeouf in Honey Boy, su un attore bambino che lavora per sanare la relazione tra lui e suo padre e The Peanut Butter Falcon, l'avventurosa storia di un giovane con la sindrome di Down che fugge per diventare un wrestler professionista.

Fonte: ScreenRant