Ritorno al Futuro: il cast riunito parla di un potenziale quarto film

Di Pietro Ferraro lunedì 13 agosto 2018

Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Thomas F. Wilson riuniti discutono di un potenziale nuovo sequel di "Ritorno al Futuro".

Le star di Ritorno al futuro, Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Thomas Wilson hanno partecipato ad una reunion al Fan Expo di Boston e hanno discusso della possibilità di un Ritorno al futuro 4. Mentre Lloyd sembra interessato all'idea, solo con una storia all'altezza, il resto del cast praticamente ha respinto l'idea di un quarto film.

Voci su un "Ritorno al futuro 4" si ripetono ad intervalli regolari con alcuni fan che sperano che un giorno Marty McFly e Doc Brown possano intraprendere un'altra avventura, mentre per altri la trilogia resta qualcosa di intoccabile. Alla domanda sulla possibilità di "Ritorno al futuro 4" l'attore Thomas Wilson, meglio noto come Biff Tannen, ha scherzato sul fatto che le persone vogliono vedere un altro film perché in fondo in fondo vorrebbero vedere il franchise naufragare.

Fondamentalmente penso che l'America stia dicendo, Dai hanno distrutto ogni franchise con sequel pessimi, perché non questo? Dai, lo guarderemo fino a che non ci farà schifo.

Michael J. Fox ha fatto notare che il co-creatore di Ritorno al futuro, Bob Gale, è "il custode" del franchise e che Gale e Robert Zemeckis hanno entrambi affermato che un "Ritorno al futuro 4" non accadrà mai. Zemeckis ha detto che lui e Gale dovrebbero essere morti prima che un altro film sia realizzato. Il regista è andato anche oltre affermando che il film probabilmente accadrà dopo la loro morte, "a meno che non ci sia un modo in cui i nostri eredi possano impedirlo".

Fondamentalmente non ci sono molte probabilità per un altro film di "Ritorno al futuro", che non è necessariamente una brutta cosa. In una recente intervista Christopher Lloyd ha parlato dell'idea di fare un altro film affermando che sarebbe "felice" di farlo se la sceneggiatura fosse buona come gli altri film. Mentre l'attore vorrebbe che un "Ritorno al futuro 4" si potesse realizzare, è ben consapevole che sarebbe quasi impossibile trovare qualcosa che possa reggere il confronto con la trilogia originale.

This was special. Un post condiviso da Christopher Lloyd (@mrchristopherlloyd) in data: Ago 11, 2018 at 10:10 PDT

Fonte: Screenrant