Rambo 5: Sylvester Stallone aggiorna sul sequel

Sylvester Stallone ha utilizzato Instagram per fornire ai fan un aggiornamento su "Rambo 5".

Sembra proprio che rivedremo John Rambo in azione. Anche se Sylvester Stallone in passato aveva accennato ad un suo pensionamento dal personaggio, recentemente ci sono state notizie di un Rambo 5 a dieci anni dall'ultima missione dell'iconico veterano del Vietnam. Per dare ulteriore certezza ai fan su un "Rambo 5" in arrivo, Stallone si è rivolto ai social media per suggerire che presto lo rivedremo nei panni dell'icona action anni '80.

L'attore 72enne ha utilizzato Instagram per pubblicare un paio di immagini relative a "Rambo 5", di cui una in realtà è un'immagine modificata di un poster del film John Rambo. È stato inizialmente rivelato a maggio che Sylvester Stallone aveva deciso di tornare ancora una volta come John Rambo e che stava lavorando alla sceneggiatura di questo nuovo capitolo, annuncio seguito a breve distanza da un teaser poster. Anche se Stallone non ha ancora rivelato con precisione quando possiamo aspettarci di vedere la prossima puntata del franchise, ha fornito via Instagram due immagini realtive a "Rambo 5" con due diverse didascalie.

"Un selvaggio risveglio!...presto" / "... L'angelo della morte viene dall'Arizona". Non potevano semplicemente lasciarlo in pace...ora ci sarà sangue fin sulla luna...@ rambomovie

È piuttosto probabile che il "selvaggio risveglio" si riferisca al titolo a lungo vociferato del quinto film, Rambo V: The Savage Hunt. Quando le notizie su questa nuovo film sono trapelate a maggio, è stato riferito che la produzione avrebbe preso il via a settembre. Il teaser poster mostrato online riportava che il film arriverà nei cinema nell'autunno 2019. Stallone ha recentemente terminato le riprese di Creed 2, che uscirà nei cinema a novembre, qundi stallone dovrebbe avere campo libero per girare "Rambo 5" il prossimo mese.

Nessun regista è stato ufficialmente annunciato per il progetto, ma dal momento che Sylvester Stallone ha deciso di non dirigere "Creed 2", è abbastanza probabile che Stallone opti per dirigere "Rambo 5". Stallone ha diretto "John Rambo" del 2008 che ha fatto il suo dovere al box-office e si è rivelato un gradito e riuscito ritorno per il personaggio, alla stregua del film Rocky Balboa. Ricordiamo che Stallone ha anche I Mercenari 4 in agenda, che secondo le notizie dovrebbe iniziare le riprese ad aprile 2019.

Per quanto riguarda la trama, l'ultima versione del film vedrà Rambo combattere contro i cartelli della droga al confine tra Stati Uniti e Messico, la didascalia che accompanga la seconda immagine postata fa un cenno allo stato dell'Arizona che confina appunto con il Messico. Un paio di versioni precedenti di "Rambo 5", per nostra fortuna scartate, avevano una forte connotazione fantascientifica con il personaggio che entrava in contatto con super-soldati potenziati e combatteva contro una creatura mostruosa con evidenti ammiccamenti al classico Predator. Diciamo che la nuova trama "Rambo vs. Narcos" è decisamente più consona al personaggio.

