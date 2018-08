Mulan: riprese iniziate e prima immagine ufficiale del remake live-action Disney

Di Pietro Ferraro martedì 14 agosto 2018

La Disney ha finalmente iniziato le riprese dell'atteso remake live-action di "Mulan".

Disney ha comunicato il via ufficiale alle riprese di Mulan, un nuovo adattamento live-action del classico film d'animazione del 1998. Il film si girerà in Nuova Zelanda e in Cina per tutto il resto dell'anno, con una data di uscita nelle sale fissata al 27 marzo 2020. Disney ha iniziato lo sviluppo del remake nel 2015 con la speranza che il film sarebbe uscito nelle sale nel novembre di quest'anno, ma il film è stato tolto dalla lista di uscite pianificate e sostituito con Lo schiaccianoci e i quattro regni.

Dumbo: primo trailer italiano del live-action di Tim Burton Il live-action Dumbo di Tim Burton con Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito e Colin Farrell arriva nei cinema il 29 marzo 2019.

"Mulan" è l'avventura epica di una giovane donna senza paura che si maschera da uomo per combattere gli invasori del nord che attaccano la Cina. La figlia maggiore di un guerriero onorato, Hua Mulan è vivace, determinata e svelta. Quando l'Imperatore emette un decreto che un uomo per famiglia deve prestare servizio nell'esercito imperiale, lei interviene per prendere il posto del suo padre malato come Hua Jun, diventando uno dei più grandi guerrieri cinesi di sempre.

Yifei Liu è stata scritturata come Hua Mulan dopo un casting durato un intero anno, in cui i direttori di casting hanno visto quasi 1.000 candidati per il ruolo in cinque continenti prima di trovare Yifei. Ad affiancarla nel film troviamo Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Utkarsh Ambudkar, Ron Yuan, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei-Pei, Nelson Lee, Chum Ehelepola, insieme a Gong Li e Jet Li.

Il remake di "Mulan" si unisce alla lunga serie di progetti live-action della Disney che sono attualmente in varie fasi di produzione. Il Dumbo di Tim Burton ha recentemente avuto il suo primo trailer mentre l'Aladdin di Guy Ritchie e Il re leone di Jon Favreau sono attualmente in lavorazione. Inoltre lo studio ha recentemente annunciato che anche Lilli e il vagabondo avrà il suo remake live-action.

"Mulan" è diretto da Niki Caro (La ragazza delle balene) da una sceneggiatura di Rick Jaffa e Amanda Silver insieme a Elizabeth Martin e Lauren Hynek, che si basa sul poema "The Ballad of Mulan". I produttori sono Jason T. Reed, Chris Bender e Jake Weiner, con Barrie M. Osborne, Bill Kong e Tim Coddington come produttori esecutivi. Nel lungometraggio d'animazione della Disney, uscito nel 1998 e nominato ad un Oscar e due Golden Globe, hanno recitato Ming-Na Wen, Miguel Ferrer e Eddie Murphy. La storia della leggendaria eroina guerriera Hua Mulan è uno dei racconti popolari più conosciuti in Cina ed è ancora parte del programma delle odierne scuole cinesi.

Production has begun on Disney’s live-action #Mulan!



The film will open in U.S. theaters on March 27, 2020. pic.twitter.com/g8CiYoLHjZ — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 13 agosto 2018

Fonte: Screenrant