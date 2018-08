Train to Busan 2: il regista annuncia riprese nel 2019

Di Pietro Ferraro martedì 14 agosto 2018

Il regista Yeon Sang-ho annuncia un sequel per l'horror con zombie coreano "Train to Busan".

Train to Busan è stato una graditissima sorpresa nell'ambito "zombie-movies", la pellicola coreana ha conquistato la critica e si è guadagnata un posto in molte liste dei migliori film horror del 2016.

Il film si svolge a bordo di un treno in stile Snowpiercer e sfrutta con arguzia alcune dinamiche tipiche dei survival-horror con morti viventi, regalando molta azione nonostante la location limitante.

La trama seguiva Sok-woo, un padre che non ha molto tempo per sua figlia, Soo-ahn, che sta salendo a bordo del KTX, un treno ad alta velocità che li porterà da Seoul a Busan. Durante il loro viaggio l'apocalisse inizia e la maggior parte della popolazione si trasforma in zombie affamati di carne. Mentre il KTX si dirige spedito verso Busan seguiamo la lotta per la sopravvivenza dei passeggeri a bordo, che fanno squadra contro un'orda di zombie sempre più numerosa e feroce.

Lo sceneggiatore e regista Yeon Sang-ho ha appena annunciato che il sequel di "Train to Busan" è in lavorazione con il titolo provvisorio di "Bando", che si traduce in "Penisola" (il che implica che il virus zombie si è diffuso in tutta la Corea). Al momento il regista sta ultimando la sceneggiatura con l'intenzione di iniziare le riprese nel 2019.

Yeon ha parlato del sequel con il sito Screen Daily svelando alcuni dettagli:

È un'estensione di Train to Busan, dopo che il virus si è diffuso in tutta la Corea, ma i personaggi non sono gli stessi. Condivide la stessa visione del mondo ed è un film d'azione zombie che si occupa delle conseguenze sulla penisola di quanto accaduto in Train a Busan. Sto ancora scrivendo la sceneggiatura, ma la scala è piuttosto grande perché ci sarà azione con qualcosa in più.

"Train to Busan" ha ispirato anche Seoul Station, un prequel d'animazione diretto sempre da Yeon Sang-ho e uscito lo stesso anno del film. Il prequel racconta il diffondersi del virus nella città di Seoul. Quando a Yeon viene chiesto se ha intenzione di produrre un altro prequel animato per "Bando", Yeon preferisce restare sul vago: "Mi sto concentrando su questo film al momento". Vale la pena notare che "Train to Busan" è stato il miglior film coreano del 2016 con un incasso di 83 milioni a livello nazionale e 45 milioni in tutto il mondo, da un budget di otto milioni e mezzo.

Fonte: ScreenDaily