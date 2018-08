Uncharted: Shawn Levy fornisce un aggiornamento sul film

Di Pietro Ferraro martedì 14 agosto 2018

Il regista Shawn Levy ha fornito aggiornamento sul tanto atteso adattamento cinematografico di "Uncharted".

Aggiornamento gentilmente fornito dal regista Shawn Levy sull'atteso adattamento cinematografico di Uncharted. Il film è basato sui videogiochi "Uncharted" sviluppati da Naughty Dog e incentrati su un cacciatore di tesori di nome Nathan Drake.

Nathan Drake è stato spesso paragonato ad un moderno Indiana Jones, ed è facile capire perché. Entrambi i personaggi sono uomini che viaggiano in intricate giungle e altre aree inesplorate per scoprire antiche reliquie e manufatti. Levy ha persino paragonato Drake a Jones, definendo il suo adattamento un film di Indiana Jones per una nuova generazione. Il primo gioco della saga intitolato Uncharted: Drake's Fortune è uscito nel 2007 e da allora sono stati pubblicati altri tre giochi con protagonista Drake. Un adattamento cinematografico è stato annunciato nel 2009 con David O. Russell regista e Mark Wahlberg nei panni di Drake, ma non se ne è fatto nulla. Ora dopo una lunghissima fase di sviluppo c'è Shawn Levy al timone del progetto e il regista sembra fare sul serio.

Levy durante un'intervista con The Playlist ha parlato dei suoi progetti cinematografici tra cui Starman e "Uncharted" e quale fosse il progetto più vicino alle riprese.

Diciamo che, al momento, il più vicino alla linea di partenza è "Uncharted", nel senso che è un titolo enorme. Abbiamo una buona sceneggiatura e il nostro protagonista Tom Holland. Attualmente il film è soggetto a pianificazione e a casting aggiuntivo, ma direi che al momento sembra essere quello più vicino. E' un film di cui sono molto entusiasta.

Levy ha anche parlato della regia della stagione 3 della serie tv Stranger Things, lavoro che lo ha tenuto piuttosto impegnato, motivo per cui il suo lavoro sui film è stato temporaneamente rinviato.

Nonostante il recente e sottovalutato reboot di Tomb Raider, i fan sono ancora in attesa di un film tratto da un videogioco che lasci davvero il segno e "Uncharted" insieme all'annunciato Metal Gear Solid potrebbe essere tra i candidati ideali per un rilancio del genere "cinegame".

Fonte: The Playlist